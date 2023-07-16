Tesla выпустила первый Cybertruck (фото, видео)

Несмотря на то, что в конструкцию было внесено несколько изменений, ожидается, что некоторые характеристики автомобиля, о которых было объявлено во время его презентации, будут внедрены в серийную версию.

Американская компания по производству электромобилей Tesla заявила, что построила "первый Cybertruck" на заводе Gigafactory в Техасе. Об этом сообщается на ее странице в Twiter.

"Первый Cybertruck, построенный в Giga Texas!" – говорится в подписи к снимку, на котором работники сборочной линии в Остине в униформе собрались вокруг автомобиля.

В компании говорили, что производство начнется "этим летом", а поставка автомобилей первым заказчикам планируется "примерно в конце третьего квартала", что означает где-то конец сентября 2023 года.

По мнению экспертов, изготовление кибертрака с опережением графика позволит Tesla опередить график, предоставленный поставщикам ранее в этом году. Однако они надеются, что промышленное производство стартует только тогда. когда все цепочки, от создания до логистики будут решены для плавного наращивания выпуска кибертраков.

Что касается спецификаций и цен, Tesla не обновляла их с момента запуска прототипа в 2019 году. Изначально говорилось, что цена на Tesla Cybertruck будет начинаться с 39 900 долларов США за одномоторный вариант и 70 000 долларов США – за модель с тремя двигателями. Первые поставки будут, скорее всего, будут только для сотрудников и инсайдеров Tesla.

Tesla обещала выпустить первое авто еще к концу 2021 года, однако сроки все время переносились, а сам Маск ссылался на нехватку комплектующих. На майском собрании акционеров он заявил, что Tesla хотела бы производить четверть миллиона Cybertruck в год, в зависимости от спроса.

Считается, что первый Cybertruck, произведенный в Giga Texas, представляет собой производственную модель, которую Tesla использовала для создания наиболее эффективного метода производства в промышленных масштабах.

Несмотря на то, что в конструкцию было внесено несколько изменений, ожидается, что некоторые характеристики автомобиля, о которых было объявлено во время его презентации, будут внедрены в серийную версию. К ним относятся грузоподъемность 1600 кг, тяговое усилие от 3400 до 6300 кгфунтов в зависимости от варианта и 2,8 кубометра внешнего хранилища.

Ожидается также, что Cybertruck сможет похвастаться углом въезда 35 градусов, углом съезда 28 градусов и дорожным просветом до 16 дюймов. Ожидается, что, как и другие автомобили Tesla, Cybertruck будет демонстрировать впечатляющее ускорение: первоначально было объявлено, что у топового варианта пикапа время разгона до 100 км/ч составляет 2,9 секунды.

Так выглядит Cybertruck от Tesla Фото: Zack/Twitter

Ранее в этом году Илон Маск отметил, что массовое производство начнется в 2024 году, а ограниченное — летом 2023 года.

Напомним, Фокус писал, что индийская компания Tresa Motors представила необычный электрический грузовик Model V0.1. Дизайн новинки вдохновлен пикапом Tesla Cybertruck.