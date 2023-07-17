В Украину привезли самый быстрый и дорогой кроссовер Skoda (фото)

Skoda Enyaq Coupe iV — отличается стремительным силуэтом и агрессивным дизайном передней части. Топовая 300-сильная версия модели разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и может проехать 517 км без подзарядки.

В Украину привезли новый Skoda Enyaq Coupe iV. Электрический купе-кроссовер заметили в Киеве, а его фото опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электромобиль Skoda Enyaq Coupe iV — более спортивная версия модели. От стандартного Skoda Enyaq он отличается стремительным силуэтом с купеобразной линией крыши.

У кроссовера покатая купеобразная крыша и заостренная задняя часть Фото: Topcars UA

Сфотографированная в Киеве модификация vRS отличается от стандартной модели более агрессивным дизайном передней части, обвесом и 20-дюймовыми дисками вместо стандартных 18-дюймовых. В салоне установлены спортивные сиденья.

Кроме того, электромобиль Skoda Enyaq Coupe iV vRS оснащается топовой 300-сильной установкой с полным приводом и двумя моторами. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с – это самый быстрый кроссовер Skoda.

Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Аккумуляторная батарея на 82 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 517 км.

Версия vRS получила 20-дюймовые диски оригинального дизайна Фото: Topcars UA

Электромобили Skoda Enyaq в Украине официально не продаются. В Европе такая 300-сильная модель стоит от 63 300 евро, то есть это самая дорогая Skoda.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появилась эксклюзивная лимитированная версия Skoda Enyaq.

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