Китайцы показали семейный электромобиль с запасом хода 750 км (фото)

Hycan V09 будет доступен в нескольких модификациях и сможет проехать до 750 км на одном заряде. Для пассажиров на втором ряду будут доступны электрорегулировки сидений, а также массаж, подогрев и вентиляция.

В Китае рассекретили новый семейный электромобиль Hycan V09. Новинка получит необычный дизайн, богатое оснащение и большой запас хода. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Hycan был основан в 2018 году и был совместным брендом GAC и Nio. В 2022 году Nio продала свою часть акций и компания полностью перешла во владение GAC.

Спереди расположена раздельная оптика. Вертикальные фары огибают хромированные молдинги, а продолговатые фары расположены выше.

Сзади размещены узкие фонари, соединенные светодиодной полосой. На бампере также есть хромированные молдинги.

Сзади установлены фонари, соединенные светодиодной полосой Фото: MIIT China

Габариты Hycan V09:

длина — 5215 мм;

ширина — 1967 мм;

высота — 1910 мм;

колесная база — 3170 мм.

Минивэн будет доступен в версиях на пять или семь посадочных мест. Для водителя и переднего пассажира доступны три больших дисплея, а на втором ряду в топовой версии расположены потолочный экран, холодильник и панорамный люк. Пассажиры смогут воспользоваться электрорегулировкой сидений, а также массажем, подогревом и вентиляцией.

Спереди есть три дисплея Фото: Hycan Hycan V09 будет доступен в версиях на пять или семь посадочных мест Фото: Hycan

Hycan V09 оснастят синхронным электромотором с постоянными магнитами мощностью 275 л.с. Электромобиль получит аккумуляторную батарею большой емкости, что позволит обеспечить запас хода до 750 км на одном заряде.

Выход минивэна на китайский рынок ожидается во второй половине этого года. Стоимость модели пока не разглашается.

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