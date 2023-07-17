Современное оснащение и 600 сил: оригинальный Humvee получил новую версию (видео)

Первые поставки Humvee EV клиентам начнутся уже во второй половине этого года. Внедорожник получил 600-сильную силовую установку и может проехать до 483 км на одном заряде.

Канадская компания North American Electric Vehicles представила электрическую версию Humvee 1991 года выпуска. Внедорожнику получил силовую установку от Tesla. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Внедорожник получил множество доработок. Они затрагивают как внешнюю, так и внутреннюю части авто.

Спереди появилась новая светотехника. Она обеспечивает отличную видимость на бездорожье.

Спереди появилась дополнительная светотехника Фото: North American Electric Vehicles

На внедорожник установили новые 20-дюймовые легкосплавные колесные диски. Они обуты во внедорожные шины.

В интерьере появилась современная информационно-развлекательная система. Сиденья и центральная консоль выполнены из черного винила, но за доплату в 6000 долларов материал может быть заменен на кожу.

Внедорожник получил новую информационно-развлекательную систему Фото: North American Electric Vehicles

Humvee EV оснастили двумя электромоторами суммарной мощностью 600 л.с. Запас хода составляет 241 или 483 км в зависимости от модификации.

Начальная стоимость внедорожника составляет 98 600 долларов. Первые поставки клиентам начнутся уже во второй половине этого года.

Ранее Фокус писал, что на автосалоне в Шанхае дебютировал новый китайский конкурент Hummer EV — BYD Yangwang U8.