Для наших дорог: в Украине появился экстремальный спортивный пикап Toyota (фото)

Новый Toyota Hilux GR Sport подготовлен к серьезному бездорожью. Пикап доступен исключительно с мощным 2,8-литровым турбодизелем.

В Киеве сфотографировали новый Toyota Hilux GR Sport. Спортивный пикап только недавно вышел на украинский рынок. Снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Пикап Toyota Hilux GR Sport является топовой и самой дорогой версией модели. Его цена в Украине стартует с 2 267 370 гривен.

От стандартного Toyota Hilux 2023 вариант GR Sport можно отличить по особой решетке радиатора, пластиковым расширителям арок и скошенному снизу переднему бамперу (это увеличило угол въезда до 30°). Кроме того, клиренс увеличили до 247 мм и установили внедорожные шины размером 265/65 R17.

Салон Toyota Hilux GR Sport отделан кожей и нубуком с контрастной красной прострочкой, а на педалях появились металлические накладки. Также установлены спортивные сиденья, а комплектацию пополнили камеры кругового обзора.

Пикап Toyota Hilux GR Sport предлагают исключительно с топовым 2,8-литровым турбодизелем на 204 л. с. и 500 Нм и 6-ступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч занимает 10,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 175 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что у Toyota Hilux 2023 появилось еще несколько оригинальных версий.

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