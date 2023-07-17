На продажу выставили эксклюзивный Bentley знаменитого певца (фото, видео)

Bentley S1 Continental Drophead Coupe принадлежал вокалисту группы Jamiroquai Джею Кею. В свое время в этом авто снималась Хайди Клум.

В Великобритании выставили на продажу кабриолет Bentley S1 Continental Drophead Coupe 1958 года. Всего выпущено только 92 таких автомобиля об этом сообщает сайт RM Sotheby’s.

Авто принадлежало фронтмену группы Jamiroquai Джею Кею Фото: RM Sotheby's

Bentley S1 Continental с откидной тканевой крышей выпускали под заказ в кузовном ателье Park Ward. Конкретно этот автомобиль имеет интересную историю.

Салон отделан кожей и деревом Фото: RM Sotheby's

Кабриолет Bentley в 90-х прошел реставрацию и в 2001 году его приобрел вокалист группы Jamiroquai Джей Кей. Он известный автоколлекционер и в разное время владел такими раритетами, как Porsche Carerra GT, Lamborhini Miura и Diablo, Ferrari F40 и Enzo.

Под капотом установлена 155-сильная шестерка Фото: RM Sotheby's

Джей Кей не только ездил на Bentley S1 Continental, но и засветил авто в клипе на песню Love Foolosophy. Вместе с певцом в видео снялась Хайди Клум.

Пробег Bentley S1 Continental составляет немногим менее 64 тыс. км. Его салон отделан дорогой кожей и деревом.

Под капотом установлена 4,9-литровая рядная шестерка на 155 л. с., работающая в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП. Кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 12,9 с и развить 192 км/ч. У авто очень тихий мотор и мягкая подвеска.

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