На продажу выставили эксклюзивный Bentley знаменитого певца (фото, видео)
Bentley S1 Continental Drophead Coupe принадлежал вокалисту группы Jamiroquai Джею Кею. В свое время в этом авто снималась Хайди Клум.
В Великобритании выставили на продажу кабриолет Bentley S1 Continental Drophead Coupe 1958 года. Всего выпущено только 92 таких автомобиля об этом сообщает сайт RM Sotheby’s.
Bentley S1 Continental с откидной тканевой крышей выпускали под заказ в кузовном ателье Park Ward. Конкретно этот автомобиль имеет интересную историю.
Кабриолет Bentley в 90-х прошел реставрацию и в 2001 году его приобрел вокалист группы Jamiroquai Джей Кей. Он известный автоколлекционер и в разное время владел такими раритетами, как Porsche Carerra GT, Lamborhini Miura и Diablo, Ferrari F40 и Enzo.
Джей Кей не только ездил на Bentley S1 Continental, но и засветил авто в клипе на песню Love Foolosophy. Вместе с певцом в видео снялась Хайди Клум.
Пробег Bentley S1 Continental составляет немногим менее 64 тыс. км. Его салон отделан дорогой кожей и деревом.
Под капотом установлена 4,9-литровая рядная шестерка на 155 л. с., работающая в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП. Кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 12,9 с и развить 192 км/ч. У авто очень тихий мотор и мягкая подвеска.
Ранее Фокус сообщал, что на аукционе продали знаменитое авто из фильма "Назад в будущее".
Также мы писали, что в Киеве прошла выставка редких ретро-авто.