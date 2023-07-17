Не узнать: рассекречен новый Hyundai Santa Fe 2024 (фото)

Новый Hyundai Santa Fe 2024 кардинально изменился внешне и внутри. Кроссовер оснастят мощным 2,5-литровым турбомотором.

Опубликованы первые официальные фото Hyundai Santa Fe пятого поколения. Семейный кроссовер официально презентуют в августе. Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Кроссовер несколько подрос в размерах Фото: Hyundai

Новый Hyundai Santa Fe подрос в размерах, изменился до неузнаваемости и стал брутальнее на вид. В дизайне теперь преобладают углы, у авто высокий капот, выраженные колесные арки и вертикальные задние стойки. Также обращают на себя внимание фары с Н-образными ходовыми огнями и диодная подсветка решетки радиатора.

Кроссовер дебютирует с 2,5-литровым турбомотором Фото: Hyundai

Салон Hyundai Santa Fe также претерпел большие перемены. На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея, а переключатели аудио и климата стали сенсорными.

Передние сиденья разделены высокой "двухэтажной" консолью. Известно, что в отделке активно использованы материалы, полученные путем вторичной переработки, а топовая версия получит кожу Nappa.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Santa Fe 2024 пока держатся в секрете, хотя на фото видны надписи 2.5T на кузове. Это значит, что кроссовер получит 2,5-литровую 304-сильную турбочетверку. Также в линейке будет гибридная модификация.

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