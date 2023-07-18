Обслуживание за $464 000: стоимость ремонта суперкара Aston Martin шокировала владельца

Стоимость некоторых услуг по обслуживанию Aston Martin Valkyrie оказалась дороже, чем другие спорткары британского бренда. Это обратная сторона владения 1176-сильным гибридным суперкаром.

Новейший суперкар Aston Martin Valkyrie оказался неприлично дорогим по стоимости обслуживания. Одному из владельцев авто пришлось заплатить 464 000 долларов всего за три года эксплуатации. Об этом рассказали на сайте The Drive.

Aston Martin Valkyrie был разработан совместно с инженерами гоночной команды "Формулы-1" Red Bull Racing. Суперкар поступил в производство в 2021 году, но некоторые покупатели смогли получить свои автомобили только спустя несколько лет.

Один из владельцев Aston Martin Valkyrie показал сервисный бюллетень, в котором описана стоимость обслуживания суперкара. Некоторые из этих услуг оказались дороже, чем другие спорткары британского бренда.

За обслуживание после первых 1000 км пробега владелец авто заплатил 33 000 долларов. За ремонт после 5000 км пробега пришлось заплатить уже 111 000 долларов.

Владелец отметил, что обслуживание суперкара после 10 000 км пробега обошлось ему в 196 000 долларов. Интересно то, что ремонт после 15 000 км стоит 124 000 долларов.

Дороже всего оказалась стоимость обслуживания после 10 тысяч км пробега Фото: facebook.com/The Automobilist

В Aston Martin заявили, что данные о таких затратах на обслуживание являются спекулятивными. Тем не менее некоторые другие владельцы суперкара подтвердили эту информацию.

Aston Martin Valkyrie оснащается гибридной силовой установкой с 6,5-литровым двигателем V12 и электромотором суммарной мощностью 1176 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее трех секунд.

Ранее Фокус писал, что механик с американского СТО рассказал о затратах на обслуживание гиперкара Bugatti Veyron.