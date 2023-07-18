Новые Skoda Scala и Kamiq 2024 рассекретили до презентации (фото)

Skoda Scala и Kamiq пользуются большой популярностью в Европе. Модели станут более современными, а их моторная гамма сократится за счет отказа от дизельных двигателей.

Skoda показала обновленные хэтчбек Scala и кроссовер Kamiq 2024 модельного года. Публичная премьера состоится уже 1 августа. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Skoda Scala и Kamiq выпускаются с 2019 года. Спустя четыре года модели получат плановое обновление.

Обновленную Skoda Scala оснастят новыми задними фонарями Фото: Skoda

Обе модели останутся узнаваемыми, но получат несколько изменений в экстерьере. Они затрагивают новые бампера, колесные диски и более тонкие фары.

В интерьере не ожидается больших изменений. Вероятнее всего, будет расширен список оснащения моделей.

Skoda Kamiq получит новые бампера и измененные фары Фото: Skoda Задние фонари получат новую графику Фото: Skoda

Skoda Kamiq была второй самой продаваемой моделью бренда в 2022 году после Octavia. Всего за год было продано 96 300 таких авто. За этот период было продано 39 500 экземпляров хэтчбека Scala.

Моторная гамма Skoda Kamiq и Scala может быть сокращена за счет отказа от дизельных двигателей. Тем не менее клиенты смогут заказать автомобили с 1,0- или 1,5-литровыми бензиновыми двигателями. Они работают в паре с шестиступенчатой ​​механической или семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Ранее Фокус писал, что Skoda готовится радикально обновить модель Octavia пятого поколения.