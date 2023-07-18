Используются на войне в Украине: Япония запретит поставки б/у авто в РФ

Япония запретит экспорт в РФ б/у авто с двигателями объемом более 1,9 л, а также всех электромобилей и гибридов. Каждый месяц российские порты принимают по 20 000 подержанных автомобилей из Страны восходящего солнца.

Правительство Японии готовится ввести ограничения на поставку авто с пробегом в Россию. Соответствующее решение будет принято до конца июля и вступит в силу с августа. Об этом пишет японская газета Yomiuri.

В последнее время ежемесячно из Японии в РФ поставляли по 20 000 авто с пробегом Фото: РБК

Под санкции попадут бензиновые и дизельные подержанные авто с объемом двигателя более 1,9 л, а также абсолютно все без исключения гибриды и электромобили.

Новые ограничения аналогичны запрету, введенному странами ЕС. Благодаря им под запретом окажется большая часть праворульных авто из Японии.

Одной из причин запрета называется использование японских авто с двигателями большого объема в войне против Украины. В частности, на видео недавнего удара по расположению российских войск в Алешках виден минивэн Toyota с правым рулем.

Напомним, что японские автопроизводители прекратили поставку новых авто в РФ еще в марте 2022 года. Примерно в это же время остановились и российские предприятия по сборке авто японских брендов. Затем было введено ограничение на поставку в Россию б/у авто стоимостью свыше 6 миллионов иен ($43 400).

После того, как ведущие мировые автопроизводители поддержали санкции против РФ и прекратили поставки новых авто, импорт подержанных машин из Страны восходящего солнца вырос вдвое. В последнее время каждый месяц в Россию ввозили примерно по 20 000 японских авто с правым рулем.

Ранее Фокус сообщал, что "АвтоВАЗ" не может заменить китайские логотипы в новой Lada, которая является копией FAW.

Также мы писали, что в Украине вырос спрос на авто из Китая.