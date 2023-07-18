Большие перемены: новый Porsche 911 впервые станет гибридом (фото)

Для Porsche 911 впервые будет предложена гибридная силовая установка мощностью около 500 сил. Премьера новинки может состояться уже осенью этого года.

Обновленный Porsche 911 Targa в кузове 992.2 впервые заметили во время тестов на дорогах. Ожидается, что модель получит гибридную силовую установку. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Прототип Porsche 911 Targa 992.2 прикрыт камуфляжем, но многие изменения в экстерьере уже заметны. Спереди появятся новый бампер и измененные фары.

Передние фары получат новую графику Фото: autoevolution.com

Также изменены задние крылья и бампер. Задние фонари будут лишь немного изменены.

Задние фонари будут отличаться от текущей модели Фото: autoevolution.com

Еще одним нововведением станет другой дизайн колесных дисков. Клиентам будет доступно несколько вариантов их оформления.

В интерьере появится новая цифровая панель приборов. Помимо этого дисплей информационно-развлекательной системы станет больше.

Текущее поколение модели предлагается только с бензиновыми двигателями. На Porsche 911 Targa 992.2 может впервые дебютировать гибридная силовая установка мощностью около 500 л.с.

Премьера обновленного спорткара может состояться уже осенью 2023 года. Цены и характеристики пока остаются неизвестными.

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