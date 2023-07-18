Как изменились цены на автомобили в Украине в 2023 году
Многие популярные модели автомобилей в Украине стали дороже в первой половине 2023 года. Больше всего подержанных авто продавали в Киевской области и городе Киеве.
За первую половину 2023 года в Украине продали подержанных автомобилей совокупной стоимостью почти 12 млрд долларов. Эксперты поделились, как изменились цены на популярные модели с начала года. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.
В июне многие популярные модели автомобилей в Украине подорожали. Всего с января по июнь 2023 года украинцы разместили 1 миллион 424,8 тысячи объявлений о продаже авто с пробегом.
Совокупная стоимость продаваемых авто в первой половине года составила 11,89 млрд долларов. Из них в июне — 2,22 млрд долларов, что на 11% больше, чем за такой же период в 2022 году.
Где продавали больше всего подержанных авто?
Больше всего подержанных автомобилей продавали в Киевской области и городе Киеве. Там на продажу выставили совокупно 244,9 тысячи авто. В Днепропетровской области было создано 121,9 тысячи объявлений, а во Львовской области — 116,5 тысячи.
Меньше всего автомобилей с пробегом продавали в регионах, которые больше всего пострадали от войны. В Донецкой области было создано 28,6 тысячи объявлений, в Луганской области — 9 тысяч, а в Херсонской области — 4,7 тысячи.
Самая низкая средняя стоимость автомобилей была зафиксирована в Херсонской и Донецкой областях. Там легковые авто продавали в среднем за 3000 долларов.
Самыми дорогими оказались автомобили из Киевской области и города Киева. В этих регионах авто продавали в среднем за 7200 долларов.
Совокупная стоимость автомобилей в Киевской области и городе Киеве составила 2,99 млрд долларов. В Херсонской области этот показатель составил всего 23 млн долларов.
Средняя стоимость подержанных авто
В Украине в первой половине 2023 года средняя цена автомобилей в объявлениях о продаже составила 5 400 долларов. В июне этот показатель был на 100 долларов больше.
Дороже всего автомобили обходились в мае. Тогда средняя цена на авто составляла 5800 долларов.
В феврале средняя стоимость легковушек была 5000 долларов. Это самый низкий показатель с января по июнь 2023 года.
Как изменились цены на самые популярные авто в Украине?
Многие популярные в Украине автомобили подорожали за первые полгода 2023 года. Только 3 из 15 моделей стали дешевле.
Больше всего в первой половине 2023 года подорожали Volkswagen Golf (+13,4%), Audi A6 (+8,4%) и BMW 3 Series (+6,2 %). Падение стоимости продемонстрировали модели ВАЗ-2109 (-3,9%), ВАЗ-2106 (-3,4%) и ВАЗ-2101 (-0,7%).
Средняя стоимость популярных авто в Украине:
- Volkswagen Golf — $5 500 (+13,4%).
- Audi A6 — $6 500 (+8,4%).
- BMW 3 Series — $5 975 (+6,2%).
- BMW 5 Series — $6 900 (+6,2%).
- Mercedes-Benz E-Class — $5 500 (+4,8%).
- ВАЗ-2107 — $1 095 (+4,2%).
- Opel Astra — $5 100 (+4,1%).
- Ford Focus — $6 400 (+4,1%).
- Daewoo Lanos — $2 600 (+4,0%).
- Volkswagen Passat — $7 000 (+3,7%).
- Skoda Octavia — $7 000 (+2,9%).
- Renault Megane — $6 700 (+2,3%).
- ВАЗ-2101 — $589 (-0,7%).
- ВАЗ-2106 — $754 (-3,4%).
- ВАЗ-2109 — $1 250 (-3,9%).
Ранее Фокус сообщал, что за первые полгода украинцы купили около 32 тысяч новых автомобилей, а Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области стали крупнейшими региональными рынками в стране.