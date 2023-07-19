В Украине резко упал спрос на бюджетные автомобили: названа причина

За 2023 год в Украине продано всего 4 тыс. новых авто бюджетного сегмента. Доля дешевых моделей на украинском авторынке снизилась до 14%, хотя еще 10 лет назад она составляла 45%.

Украинцы отказываются покупать новые автомобили бюджетного сегмента. Спрос на них падает, даже несмотря на то, что в целом по авторынку отмечается резкий рост продаж. Об этом пишет Auto-Consulting.

За первое полугодие 2023 года продажи новых авто в Украине выросли на сразу 57,5% по сравнению с прошлым годом, но в бюджетном сегменте отмечено падение на 10,6%.

Доля бюджетных авто на рынке снизилась до 14%, а премиальных — выросла до 22% Фото: Auto-consulting

Всего за 6 месяцев было продано лишь около 4 тыс. недорогих новых авто и их доля на рынке составила 14%. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 25% (4,6 тыс. авто).

Мало того, большинство машин бюджетного сегмента были приобретены корпоративными клиентами. Частные лица купили только 1,8 тыс. таких автомобилей — это всего 6% рынка.

Примечательно, что еще 10 лет назад недорогие автомобили доминировали на украинском авторынке. В 2013 году их приобрели 90 тыс. и их доля составляла 45%.

Основная причина столь резкого падения спроса – увеличение импорта авто с пробегом. В 2013 году их ввезли менее 5000 тогда, как в 2021 – 514,4 тыс., а в 2022 – 370 тыс. За 6 месяцев 2023 года импортировано 88 тыс. б/у авто. Именно они, по сути, и заменили новые бюджетные машины на рынке.

Примечательно, что параллельно с падением продаж дешевых авто резко растет спрос на дорогие премиальные модели. Их доля на рынке достигла 22%.

Также Фокус сообщал, что цены на б/у авто из США начали снижаться, причем некоторые модели за год подешевели на 20-30%.