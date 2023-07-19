В интернете показали культовое американское авто 60-х в новом состоянии (видео)
Chevrolet Impala 1964 года не проходил реставрацию, но выглядит так, будто только куплен в автосалоне. Раритетное авто 59 лет хранилось в одной семье.
В США ездит идеально сохраненный Chevrolet Impala 1964 года. Легендарное авто выглядит как новое, несмотря на преклонный возраст. Ему посвятили видео на Youtube-канале Knucklehead Garage.
Это купе Chevrolet Impala 59 лет пробыла в одной семье. Об автомобиле заботились и регулярно его обслуживали, но ни разу не реставрировали. Лишь один раз ему обновили лакокрасочное покрытие, а салон только мыли и чистили. Разве что колеса и шины у Impala новые.
На Chevrolet Impala 1964 года ездили нечасто, поэтому пробег авто относительно небольшой – 77 000 км. Машина выглядит, будто только с автосалона. Эта капсула времени неоднократно собирала награды на различных ретро-шоу.
Под капотом Chevrolet Impala установлен 4,6-литровый V8 мощностью 195 л. с., а в паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Комплектация авто довольно богатая для начала 60-х – кондиционер, радио, тонированные боковые стекла, усилители руля и тормозов.
Теперь владелец решил продать Chevrolet Impala 1964 года. Капсулу времени оценили в 58 000 долларов.
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