В интернете показали культовое американское авто 60-х в новом состоянии (видео)

Chevrolet Impala 1964 года не проходил реставрацию, но выглядит так, будто только куплен в автосалоне. Раритетное авто 59 лет хранилось в одной семье.

Related video

В США ездит идеально сохраненный Chevrolet Impala 1964 года. Легендарное авто выглядит как новое, несмотря на преклонный возраст. Ему посвятили видео на Youtube-канале Knucklehead Garage.

Автомобиль выглядит как новый, но ни разу не реставрировался Фото: скриншот / YouTube

Это купе Chevrolet Impala 59 лет пробыла в одной семье. Об автомобиле заботились и регулярно его обслуживали, но ни разу не реставрировали. Лишь один раз ему обновили лакокрасочное покрытие, а салон только мыли и чистили. Разве что колеса и шины у Impala новые.

Салон Chevrolet Impala отлично сохранился Фото: скриншот / YouTube

На Chevrolet Impala 1964 года ездили нечасто, поэтому пробег авто относительно небольшой – 77 000 км. Машина выглядит, будто только с автосалона. Эта капсула времени неоднократно собирала награды на различных ретро-шоу.

Под капотом установлен 4,6-литровый V8 Фото: скриншот / YouTube

Под капотом Chevrolet Impala установлен 4,6-литровый V8 мощностью 195 л. с., а в паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Комплектация авто довольно богатая для начала 60-х – кондиционер, радио, тонированные боковые стекла, усилители руля и тормозов.

Важно

В Киеве прошла выставка старинных и эксклюзивных автомобилей (фото)

Теперь владелец решил продать Chevrolet Impala 1964 года. Капсулу времени оценили в 58 000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал про единственный в истории суперкар Lexus, обнаруженный без пробега.

Также мы писали про капсулу времени Mazda MX-6 90-х годов.