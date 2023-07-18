Редкая капсула времени: обнаружено купе Mazda 90-х в состоянии нового авто (фото)

Mazda MX-6 оснащена 167-сильным двигателем V6 и разгоняется до сотни за 10,1 секунды. Сейчас максимальная ставка за лот составляет всего 2800 долларов.

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На аукцион Bring a Trailer выставили редкое спортивное купе Mazda MX-6 LS 1993 года. Пробег авто составляет всего 20 921 км. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Mazda MX-6 второго поколения выпускалась с 1993 по 1997 год. Это спортивное купе с богатым оснащением, которое было разработано совместно с инженерами Ford.

Выставленный на продажу экземпляр отличается отличным состоянием. Автомобиль окрашен в зеленый цвет Hunter Green Mica.

Купе окрашено в цвет Hunter Green Mica Фото: Bring a Trailer

На авто установлены 15-дюймовые легкосплавные колесные диски. Они обуты в шины Kumho Ecsta 4X II размерностью 205/55.

Mazda MX-6 оснащена 15-дюймовыми колесными дисками Фото: Bring a Trailer

Интерьер выполнен из светлой кожи Taupe. Спереди расположены два спортивных сиденья с электрорегулировками. Также в список оснащения входят кондиционер, круиз-контроль, кассетная стереосистема и электрические стеклоподъемники.

Автомобиль имеет богатое оснащение для своего времени Фото: Bring a Trailer

Под капотом установлен 2,5-литровый двигатель V6 мощностью 167 л.с. и 221 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10,1 секунды, а максимальная скорость составляет 207 км/ч.

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Торги за Mazda MX-6 заканчиваются через три дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 2800 долларов.

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