Редкая капсула времени: обнаружено купе Mazda 90-х в состоянии нового авто (фото)
Mazda MX-6 оснащена 167-сильным двигателем V6 и разгоняется до сотни за 10,1 секунды. Сейчас максимальная ставка за лот составляет всего 2800 долларов.
На аукцион Bring a Trailer выставили редкое спортивное купе Mazda MX-6 LS 1993 года. Пробег авто составляет всего 20 921 км. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.
Mazda MX-6 второго поколения выпускалась с 1993 по 1997 год. Это спортивное купе с богатым оснащением, которое было разработано совместно с инженерами Ford.
Выставленный на продажу экземпляр отличается отличным состоянием. Автомобиль окрашен в зеленый цвет Hunter Green Mica.
На авто установлены 15-дюймовые легкосплавные колесные диски. Они обуты в шины Kumho Ecsta 4X II размерностью 205/55.
Интерьер выполнен из светлой кожи Taupe. Спереди расположены два спортивных сиденья с электрорегулировками. Также в список оснащения входят кондиционер, круиз-контроль, кассетная стереосистема и электрические стеклоподъемники.
Под капотом установлен 2,5-литровый двигатель V6 мощностью 167 л.с. и 221 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10,1 секунды, а максимальная скорость составляет 207 км/ч.Важно
Торги за Mazda MX-6 заканчиваются через три дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 2800 долларов.
Ранее Фокус рассказал, что в Канаде нашли Honda Civic 1992 модельного года в состоянии нового авто.