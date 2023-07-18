Рідкісна капсула часу: виявлено купе Mazda 90-х у стані нового авто (фото)

Mazda MX-6 оснащена 167-сильним двигуном V6 і розганяється до сотні за 10,1 секунди. Наразі максимальна ставка за лот становить лише 2800 доларів.

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На аукціон Bring a Trailer виставили рідкісне спортивне купе Mazda MX-6 LS 1993 року. Пробіг авто становить лише 20 921 км. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Mazda MX-6 другого покоління випускалася з 1993 по 1997 рік. Це спортивне купе з багатим оснащенням, яке було розроблено спільно з інженерами Ford.

Виставлений на продаж екземпляр вирізняється чудовим станом. Автомобіль пофарбовано в зелений колір Hunter Green Mica.

Купе пофарбовано в колір Hunter Green Mica Фото: Bring a Trailer

На авто встановлено 15-дюймові легкосплавні колісні диски. Вони взуті в шини Kumho Ecsta 4X II розмірністю 205/55.

Mazda MX-6 оснащена 15-дюймовими колісними дисками Фото: Bring a Trailer

Інтер'єр виконаний зі світлої шкіри Taupe. Спереду розташовані два спортивних сидіння з електрорегулюваннями. Також до списку оснащення входять кондиціонер, круїз-контроль, касетна стереосистема та електричні склопідйомники.

Автомобіль має багате оснащення для свого часу Фото: Bring a Trailer

Під капотом встановлено 2,5-літровий двигун V6 потужністю 167 к.с. і 221 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 10,1 секунди, а максимальна швидкість становить 207 км/год.

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Торги за Mazda MX-6 закінчуються через три дні. Наразі максимальна ставка за лот становить 2800 доларів.

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