В інтернеті показали культове американське авто 60-х у новому стані (відео)

Chevrolet Impala 1964 року не проходив реставрацію, але виглядає так, ніби щойно куплений в автосалоні. Раритетне авто 59 років зберігалося в одній родині.

Related video

У США їздить ідеально збережений Chevrolet Impala 1964 року. Легендарне авто виглядає як нове, незважаючи на похилий вік. Йому присвятили відео на Youtube-каналі Knucklehead Garage.

Автомобіль виглядає як новий, але жодного разу не реставрувався Фото: скриншот / YouTube

Це купе Chevrolet Impala 59 років пробула в одній родині. Про автомобіль дбали і регулярно його обслуговували, але жодного разу не реставрували. Лише один раз йому оновили лакофарбове покриття, а салон тільки мили і чистили. Хіба що колеса і шини у Impala нові.

Салон Chevrolet Impala відмінно зберігся Фото: скриншот / YouTube

На Chevrolet Impala 1964 року їздили нечасто, тому пробіг авто відносно невеликий — 77 000 км. Машина має вигляд, ніби щойно з автосалону. Ця капсула часу неодноразово збирала нагороди на різних ретрошоу.

Під капотом встановлено 4,6-літровий V8 Фото: скриншот / YouTube

Під капотом Chevrolet Impala встановлено 4,6-літровий V8 потужністю 195 к. с., а в парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП. Комплектація авто доволі багата для початку 60-х — кондиціонер, радіо, тоноване бічне скло, підсилювачі керма та гальм.

Важливо

У Києві пройшла виставка старовинних та ексклюзивних автомобілів (фото)

Тепер власник вирішив продати Chevrolet Impala 1964 року. Капсулу часу оцінили в 58 000 доларів.

Раніше Фокус розповідав про єдиний в історії суперкар Lexus, виявлений без пробігу.

Також ми писали про капсулу часу Mazda MX-6 90-х років.