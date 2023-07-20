Тест-драйв DS 4: премиум по-французски

Новый DS 4 сочетает в себе черты хэтчбека С-класса и кроссовера. Фокус выяснил, кому подойдет авангардная модель и определил, соответствует ли она стандартам премиум-сегмента.

Дорогая перфорированная кожа в отделке, комфортабельные сиденья с электроприводом и массажем, богатое оснащение и очень мягкая подвеска. Думаете, речь идет о дорогой модели от одного из премиальных немецких брендов? Отнюдь, это новый DS 4.

Первое поколение DS 4 выпускали еще под маркой Citroen. Модель второй генерации не только сменила бренд, но и вышла на новый уровень. Теперь это одна из самых роскошных моделей С-класса.

Фары дополнены оригинальными изогнутыми ходовыми огнями Фото: Тарас Брязгунов

Стильно и выразительно — дизайн DS 4

Новый DS 4 – весьма нетипичный на вид хэтчбек с длинным капотом, рельефными боковинами и аркообразной крышей. Огромная решетка радиатора с черной глянцевой отделкой сочетается с раскосыми матричными фарами, дополненными фиолетовыми элементами.

Оригинальные вертикальные ходовые огни уже стали визитной карточкой модели DS. Еще эффектнее смотрятся фонари с 3D-дизайном, напоминающие граненые алмазы. Узкое заднее стекло прикрыто спойлером.

Версия Trocadero Cross узнается по пластиковому обвесу и 19-дюймовым дискам Фото: Тарас Брязгунов

Многочисленные хромированные детали, новомодные выдвижные ручки дверей и огромные 19-дюймовые диски добавляют автомобилю шика и делают его дороже на вид. При приближении к DS 4 машина приветствует хозяин, подмигивая фарами, а на земле возле авто проецируется логотип DS.

Новый DS 4 в Украине предложен в двух вариантах – более спортивном Performance Line и внедорожном Trocadero Cross. На тест Фокуса попал именно кросс-хэтчбэк, который узнается по защитному пластиковому обвесу и рейлингам на крыше.

DS 4 второго поколения не только кардинально изменился внешне, но и заметно подрос. По меркам С-класса хэтчбек довольно крупный.

Фонари с огранкой напоминают алмазы Фото: Тарас Брязгунов

Размеры DS 4 2023:

длина – 4400 мм;

ширина – 1866 мм;

высота – 1470 мм;

колесная база – 2675 мм.

Французский авангард – салон DS 4

Салон DS 4 приятно удивляет качеством отделки. Нежная мягкая кожа покрывает не только кресла и дверные карты, но и переднюю панель. С ней сочетаются гофрированный алюминий и черный "рояльный" лак.

В отделке салона использована дорогая кожа Фото: Тарас Брязгунов

Модели DS славятся авангардным оформлением салона и кросс-хэтчбек – не исключение. Джойстик КПП, переключатели климата, кнопки запуска двигателя и электростеклоподъемников выглядят причудливо и нестандартно.

Виртуальный щиток приборов небольшой, но показания считываются хорошо. Он может менять конфигурацию и цвет графики, в зависимости от выбранного режима езды. Особого упоминания заслуживает "продвинутая" проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью – она отображает даже карту навигации.

Мультимедийная система с 10-дюймовым тачскрином также современная – работает очень быстро и позволяет быстро листать меню, как в смартфоне. В добавок, есть дополнительный небольшой дисплей возле джойстика КПП, облегчающий навигацию в мультимедиа. Естественно, предусмотрены Android Auto и Apple CarPlay, причем беспроводные.

Конфигурацию и цвет графики панели приборов можна менять Фото: Тарас Брязгунов На дисплей можно вывести карту навигации Фото: Тарас Брязгунов

Через меню происходит управление множеством функций, но все же клавиши климата остались и это плюс. Ниже под оригинальной крышкой находится ниша с разъемом USB-C. Хотя бы одного стандартного порта USB-A в DS 4 2023 почему-то нет.

Внутреннее пространство DS 4

Садимся на место водителя DS 4. Руль обшит приятной на ощупь кожей и снабжен наплывами в районе хвата рук. Посадка невысокая – все-таки это не кроссовер, а внедорожный хэтчбек. Обзор назад несколько ограничен из-за маленького стекла.

Диапазона регулировок рулевой колонки и водительского сиденья (с электроприводом) более, чем достаточно. Передние кресла очень мягкие и удобные, в них не чувствуется усталость. В добавок, они получили подогрев, вентиляцию и даже массаж с несколькими разными программами.

Передние сиденья DS 4 очень мягкие и комфортабельные Фото: Тарас Брязгунов На втором ряду рослым людям не хватает места над головой Фото: Тарас Брязгунов

Сиденья DS 4 разделены высоким тоннелем. Центральный подлокотник прячет средних размеров бокс – неплохое дополнение к небольшому перчаточному ящику. Кроме того, здесь предусмотрена удобная ниша для телефона.

Переместимся назад. По меркам своего класса, хэтчбек не самый просторный и если ногам не то чтобы тесно, то над головой запас небольшой – его "крадет" покатая крыша. Людям ростом свыше 185 см будет тесновато. У задних пассажиров есть порты USB-C и дефлекторы вентиляции.

А вот багажник побольше, чем у многих хэтчбеков С-сегмента: 430 л в обычном состоянии и 1240 л – со сложенными задними сиденьями. Под полом нет запаски – там установлен сабвуфер. Погрузочная высота багажника довольно большая, но зато его дверь получила электропривод.

Объем багажника DS 4 составляет 430 л Со сложенными задними сиденьями получается 1240-литровый отсек Под полом багажника спрятан сабвуфер

Комплектация DS 4 2023

Конечно же, премиальная модель богато оснащена. Новый DS 4 Trocadero Cross получил бесключевой доступ, электропакет, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, обогрев руля, датчики дождя и света, навигацию, камеры с очень четкой и качественной картинкой.

Отдельного упоминания заслуживает акустика Focal с 14 динамиками – звук у нее очень качественный и приятный. В добавок, предусмотрен набор систем безопасности – автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль "слепых" зон и распознавание дорожных знаков.

Мультимедиа DS4 отличается быстрой работой Перчаточный ящик у DS4 не очень большой Подстаканники и ниша с USB-разъемами прячутся под крышкой Для навигации в меню установлен дополнительный тачскрин Возле подлокотника предусмотрена удобная ниша для смартфона Задним пассажирам предусмотрены дефлекторы вентиляции и разъемы USB-C

Экономичный и почти неслышен — двигатель DS 4

Под капотом тестового DS 4 2023 был установлен 1,5-литровый турбодизель на 130 л. с. Не самый мощный, но кросс-хэтчбеку его вполне хватает, тем более, что тяги на "низах" достаточно – пиковый крутящий момент в 300 Нм доступен с 1750 об/мин.

Спортивным такой DS 4, конечно, не стал (для любителей активной езды есть 215-сильная бензиновая турбочетверка), но и с обгонами на трассе проблем не будет. Разгон до 100 км/ч занимает 11,1 с, а максимальная скорость составляет 198 км/ч.

1,5-литровый дизель расходует менее 7 л/100 км в городском цикле Фото: Тарас Брязгунов

Дизель в салоне почти не слышен, а 8-ступенчатый автомат работает плавно. Конечно же, главное преимущество 1,5-литровой версии – экономичность. Паспортный расход топлива составляет 4,6 л/100 км в городском цикле и 4 л/100 км – в загородном. У нас получилось 6,5-6,8 л/100 км в городе и менее 5 л/100 км на трассе при довольно активной езде.

Комфорт — в приоритете

Подвеска DS 4 настроена на комфортную езду, поэтому даже с 19-дюймовыми дисками кросс-хэтч мягкий и плавно поглощает большинство выбоин. "Умная" подвеска DS ACTIVE SCAN SUSPENSION умеет сканировать дорогу перед авто на наличие неровностей и готовится к ним. Пожалуй, это самый комфортабельный хэтчбек С-класса.

Новый DS 4 — один из самых комфортабельных в своем классе Фото: Тарас Брязгунов

В то же время слишком валким авто не назовешь – да, крены кузова в поворотах присутствуют, однако они относительно небольшие. Под стать ходовой и руль – легкий, но не самый информативный. Шумоизоляция салона является еще один плюс DS 4 – в салоне тихо даже на больших скоростях.

Клиренс DS 4 достигает 190 мм и хэтчбек подойдет максимум для легкого бездорожья — это все-таки городской житель. Привод у авто только передний, но зато есть система контроля тяги Grip Control с режимами для снега, грязи и песка.

Кросс-хэтчбек больше подойдет для городской эксплуатации Фото: Тарас Брязгунов

Цена DS 4 в Украине

Новый DS 4 2023 стартует в Украине с 1 319 900 гривен. Версия Trocadero Cross с 1,5-литровым турбодизелем обойдется в 1 489 600 гривен. Для хэтчбека С-класса это немало, хотя по меркам премиум-сегмента это не так уж и много — конкуренты в аналогичной комплектации будут дороже.

Вердикт Фокуса

DS 4 – это премиум не на словах. Он комфортабельный, богато оснащен, а качество отделочных материалов в салоне приятно удивляет. Автомобиль подойдет индивидуалистам, которые ценят комфорт больше, чем управляемость и динамические качества. Но не стоит забывать, что перед нами — все же хэтчбек С-класса и большое внутреннее пространство не относится к его козырям.

Фары DS4 украшены оригинальными фиолетовыми лампами Фото: Тарас Брязгунов Дверные ручки выполнены выдвижными Фото: Тарас Брязгунов

Плюсы DS 4 2023:

малый расход топлива;

комфортабельная подвеска;

хорошая шумоизоляция;

качественные мультимедийная система и камеры;

Минусы DS 4 2023:

тесный второй ряд;

высокий порог багажника;

не хватает портов USB-A.

Технические характеристики DS 4 2023