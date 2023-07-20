Редкий спорткар на базе Volkswagen Beetle оказался дешевле "Логана" (фото)

LaDawri Sebring основан на Volkswagen Beetle 1957 года, но его дизайн был разработан с нуля. Необычный спорткар оснащен оппозитным двигателем мощностью около 50 сил.

На аукционе Bring a Trailer продали редкий спорткар LaDawri Sebring на базе Volkswagen Beetle 1957 года. Автомобиль ушел с молотка всего за 7500 долларов. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Этот LaDawri Sebring хранился на складе в Иллинойсе с 1975 по 2013 год. В 2018 году автомобиль купил на аукционе его нынешний владелец. Он и отреставрировал редкий спорткар.

Кузов LaDawri Sebring изготовлен из стекловолокна и окрашен в бирюзовый цвет. Также снаружи можно найти декоративные полосы синего и оранжевого цветов.

Владелец перкрасил спорткар в бирюзовый цвет Фото: Bring a Trailer

На спорткар установлены 15-дюймовые колесные диски от Volkswagen Beetle. На шинах есть белая обводка, которая дополняет внешний вид авто.

Интерьер выполнен из белого винила. Внутри установлены два сиденья и рулевое колесо Volkswagen с двумя спицами.

Внутри установлены два сиденья Фото: Bring a Trailer

За спиной водителя и его пассажира расположен 1,3-литровый оппозитный двигатель мощностью около 50 л.с. Он работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач.

Автомобиль имеет отличное состояние и не нуждается в ремонте. Пробег составляет около 125 500 км.

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