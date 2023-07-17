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Авто

На продажу выставили очень редкий немецкий спорткар 80-х на базе Opel (фото)

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Фото: Cars and Bids | Всего было выпущено 461 купе Bitter SC

Спорткар основан на представительском седане Opel Senator, а его экстерьер разработал итальянский дизайнер. Под капотом расположен 177-сильный двигатель, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10,1 секунды.

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В США на аукцион Cars & Bids выставили редкий немецкий спорткар Bitter SC 1985 года выпуска. Всего было выпущено 461 такое купе. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Bitter SC создал немецкий гонщик Эрих Биттер. Модель выпускалась с 1980 по 1986 год и была основана на представительском седане Opel Senator.

Спереди расположены скрытые фары и компактная решетка радиатора. Кузов автомобиля окрашен в красный цвет.

Bitter SC Fullscreen
Передние фары поднимаются только при активации
Фото: Cars and Bids

Сзади размещены компактные фонари и пластиковый бампер. Под ним находятся двойные выхлопные патрубки.

Bitter SC Fullscreen
Автомобиль получил модифицированные выхлопные патрубки
Фото: Cars and Bids

Интерьер спорткара выполнен из белой кожи. Внутри также присутствует отделка из темного дерева.

Bitter SC Fullscreen
Интерьер спорткара выполнен из светлой кожи и дерева
Фото: Cars and Bids

Под капотом расположен 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 177 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой ​​​​механической коробкой передач. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10,1 секунды.

Пробег Bitter SC составляет всего 54 556 км. Купе отлично сохранилось и не нуждается в ремонте.

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