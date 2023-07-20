Единственный в своем роде: Alfa Romeo выпустит уникальный "прощальный" спорткар (фото)

Alfa Romeo готовит особый спорткар 4C Designer's Cut, приуроченный к 10-летию модели. Он будет оснащен 240-сильным двигателем и сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды.

Alfa Romeo готовит уникальный спорткар 4C Designer's Cut. Модель будет выпущена в единственном экземпляре и будет продана на аукционе. Об этом сообщили на сайте The Drive.

Версия Designer's Cut станет прощанием со спорткаром Alfa Romeo 4C, который выпускался с 2013 года. Она получит уникальное оформление экстерьера и интерьера.

Разработкой Alfa Romeo 4C Designer's Cut руководит дизайнер Алессандро Макколини, который работал над оригинальной моделью. Для создания особого спорткара автопроизводитель опросил своих поклонников, чтобы учесть их пожелания.

Для обсуждения были представлены три концепта: 4C Tributo, 4C Corsa и 4C Leggenda. Поклонникам предстоит выбрать тот вариант, который нравится им больше всего.

Alfa Romeo 4C Tributo Alfa Romeo 4C Corsa Alfa Romeo 4C Leggenda

Уникальный спорткар будет выставлен на аукцион. Всем заинтересованным необходимо обращаться напрямую в Департамент наследия Stellantis, чтобы получить право купить эту модель.

Alfa Romeo 4C оснащена 1,75-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 240 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 258 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что новейший суперкар Alfa Romeo почти полностью распродан еще до официального анонса.