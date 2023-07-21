В Китае презентовали электромобиль по цене Skoda Octavia с запасом хода свыше 700 км (фото)

Changan Qiyuan A07 отличается элегантным обтекаемым дизайном, а его салон выполнен в стилистике Tesla. Модель предложена в гибридном и электрическом исполнении.

В Китае презентовали новый Changan Qiyuan A07. Недорогой электрический седан поступает в продажу по цене от 200 000 юаней ($27 865) — на уровне Skoda Octavia. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Седан отличается обтекаемым дизайном Фото: CarNewsChina

Changan Qiyuan A07 – обтекаемый седан D-класса. У него элегантный вытянутый профиль с длинным капотом и покатой крышей, а фары и фонари растянуты на всю ширину кузова. Стандартными являются 19-дюймовые диски.

Размеры Changan Qiyuan A07:

длина – 4905 мм;

ширина – 1910 мм;

высота – 1480 мм;

колесная база – 2900 мм.

Модель предложена в гибридных и электрических версиях Фото: CarNewsChina

Салон Changan Qiyuan A07 выполнен по примеру Tesla. У авто отсутствует щиток приборов (как в Tesla Model 3 и Model Y), а их показания выведены на большой 15-дюймовый тачскрин. Передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем, на котором установлены две беспроводные зарядки для смартфонов.

Новый Changan Qiyuan A07 предложат как электромобиль и плагин-гибрид. Электрокар предложен в 218-сильной переднеприводной и 258-сильной полноприводной версиях. На выбор доступны батареи на 58 и 80 кВт∙ч: запас хода составляет 515 и 710 км, соответственно.

В салоне отсутствует щиток приборов Фото: CarNewsChina

Гибрид Changan Qiyuan A07 также оснащен 218-сильным электромотором, но у него также есть 1,5-литровая 88-сильная бензиновая четверка, служащая генератором.

Ранее Фокус сообщал, что Changan и Huawei создали стильного конкурента Tesla Model S.

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