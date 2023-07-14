Рассекречен недорогой конкурент Tesla Model S от Huawei с запасом хода свыше 500 км (фото)
Электромобиль Avatr 12 — большой пятиметровый седан с элегантным дизайном. Модель предложат в версиях мощностью 313 и 578 л. с.
В интернет попали фото нового Avatr 12. Большой электрический седан презентуют до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Avatr 12 — вторая модель от молодого китайского бренда. Совладельцами компании являются Changan и Huawei. Китайский электрокар станет недорогой альтернативой Tesla Model S, а его основными конкурентами называют Nio ET7 и Zeekr 001.
Электрический седан Avatr 12 отличается элегантным обтекаемым дизайном с выраженным "носом" и аркообразной крышей. Обращают на себя внимание тоненькие диодные фары и камеры вместо зеркал заднего вида.
Размеры Avatr 12 2024:
- длина — 5020 мм;
- ширина — 1999 мм;
- высота — 1460 мм;
- колесная база — 3020 мм;
- масса — 2180 кг.
Китайский электромобиль предложат в 313-сильной заднеприводной и полноприводной 578-сильной версиях. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. На выбор предложат батареи CATL емкостью 90,4 и 116,8 кВт∙ч. Запас хода превышает 500 км.
Примечательно, что Avatr – не первый бренд авто от Huawei. Китайская корпорация также выпускает машины под маркой Seres, и они уже есть в Украине.
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