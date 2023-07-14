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Авто

Розсекречено недорогого конкурента Tesla Model S від Huawei із запасом ходу понад 500 км (фото)

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Фото: CarNewsChina | Avatr 12 — друга модель від автомобільного підрозділу Huawei

Електромобіль Avatr 12 — великий п'ятиметровий седан з елегантним дизайном. Модель запропонують у версіях потужністю 313 і 578 к. с.

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В інтернет потрапили фото нового Avatr 12. Великий електричний седан презентують до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Avatr 12 — друга модель від молодого китайського бренду. Співвласниками компанії є Changan і Huawei. Китайський електрокар стане недорогою альтернативою Tesla Model S, а його основними конкурентами називають Nio ET7 і Zeekr 001.

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Запас ходу авто перевищує 500 км
Фото: CarNewsChina

Електричний седан Avatr 12 вирізняється елегантним обтічним дизайном з вираженим "носом" і аркоподібним дахом. Звертають на себе увагу тоненькі діодні фари і камери замість дзеркал заднього виду.

Розміри Avatr 12 2024:

  • довжина — 5020 мм;
  • ширина — 1999 мм;
  • висота — 1460 мм;
  • колісна база — 3020 мм;
  • маса — 2180 кг.
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Китайський електромобіль запропонують у 313-сильній задньопривідній і повнопривідній 578-сильній версіях. Максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. На вибір запропонують батареї CATL ємністю 90,4 і 116,8 кВт∙год. Запас ходу перевищує 500 км.

Примітно, що Avatr — не перший бренд авто від Huawei. Китайська корпорація також випускає машини під маркою Seres, і вони вже є в Україні.

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