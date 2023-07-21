В Украине заметили Land Rover Defender с необычным тюнингом (фото)

В этом автомобиле трудно узнать Land Rover Defender первого поколения. Внедорожник получил большое количество модификаций, которые сильно изменили его внешний вид.

В Киеве заметили внедорожник Land Rover Defender 1997 года. Автомобиль получил необычный внедорожный тюнинг. Снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Этот Land Rover Defender сильно отличается внешне от стандартного внедорожника. Передняя часть была сильно изменена в стиле моделей Hummer.

Передняя часть внедорожника была сильно модернизирована Фото: Topcars UA

На крыше разместили дополнительный багажник и новую светотехнику. Также предусмотрен шноркель, который позволяет проезжать через брод.

На крыше установлена дополнительная светотехника Фото: Topcars UA

Автомобиль окрашен в зеленый цвет. На кузове можно найти защитные пластины и несколько декоративных полос с названием модели.

Внедорожник окрашен в зеленый цвет Фото: Topcars UA

Land Rover Defender получил большие колеса для бездорожья. Они позволяют внедорожнику проехать почти где-угодно.

Под капотом расположен 2,5-литровый турбодизель мощностью 111 л.с. и 264 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Land Rover Defender первого поколения выпускался с 1983 по 2016 год. Модель была доступна с огромным количеством двигателем на выбор, включая бензиновые и дизельные агрегаты.

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