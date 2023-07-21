Новый британский электромобиль опередил спортивный Audi за $120 000 на прямой (видео)

Несмотря на то, что MG 4 XPower стоит гораздо дешевле Audi e-tron GT, электромобиль ничуть не уступает в скорости более дорогой модели. Новейший электрический хэтчбек набирает первую сотню всего за 3,8 секунды.

Эксперты устроили драг-рейсинг между новейшим электромобилем MG 4 XPower и Audi e-tron GT. Удивительно, но новинка оказалась быстрее своего более дорогого конкурента. Видео опубликовали на YouTube-канале What Car?

MG 4 XPower является топовой версией недорогого электрического хэтчбека. Новинка оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 435 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,8 секунды.

Audi e-tron GT приводят в движение два электромотора мощностью 530 л.с. и 640 Нм крутящего момента. Электромобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды.

Стоимость MG 4 XPower составляет от 49 290 долларов. Audi e-tron GT гораздо дороже — он обойдется минимум в 86 640 долларов. В заезде участвовала модель стоимостью около 120 000 долларов.

В первом заезде с места MG 4 XPower стартовал лучше, чем Audi e-tron GT. Это позволило британскому электромобилю прийти к финишу первым.

Два других заезда доказали превосходство MG 4 XPower над Audi e-tron GT на прямой. Теперь нет никаких сомнений в том, что этот заряженный электрокар действительно быстрый.

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