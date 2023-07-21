Новейший суперкар McLaren превратили в произведение искусства (фото)

McLaren Artura стал еще более экстравагантным благодаря уникальному оформлению кузова. Гибридный суперкар способен набирать первую сотню за 3 секунды и развивать скорость 330 км/ч.

Немецкий художник Севин Паркер превратил гибридный суперкар McLaren Artura в яркий арт-объект. Он использовал кузов авто как свой холст. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Севин Паркер описывает себя как "современный художник-самоучка". Он пишет картины в стиле абстракционизм и является довольно популярным в Европе.

Художник объединил две свои главные страсти — искусство и автомобили Фото: McLaren

McLaren Artura является воплощением будущих суперкаров бренда. Именно поэтому на его основе и был создан этот яркий арт-объект.

Изначально суперкар был окрашен в желтый цвет. Чтобы сделать автомобиль уникальным, художник использовал сочетание синего, розового и желтого цветов.

Суперкар будет показан на различных выставках Фото: McLaren

Уникальный McLaren Artura будет показан на различных мероприятиях по всему миру. Одной из площадок для суперкара станет ART Basel в Майами.

McLaren Artura оснащен гибридной силовой установкой с 3,0-литровым двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью 680 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3 секунды, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Суперкар доступен сразу на нескольких континентах. Начальная цена составляет 237 500 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что Porsche 911 Turbo 80-х годов использовали для оригинального арт-проекта в Барселоне.