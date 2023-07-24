В США поймали 14-летнего серийного угонщика автомобилей (видео)

Подростки-угонщики делятся друг с другом новыми способами угона автомобилей Kia и Hyundai. Производители уже придумали несколько способов борьбы с этими преступлениями.

В американском городе Плано, штат Техас, полиция задержала 14-летнего подростка, который причастен к 39 угонам или попыткам угона автомобилей. Он выбирал модели брендов Kia и Hyundai. Видео опубликовали на YouTube-канале FOX 4 Dallas-Fort Worth.

Полицейские поделились, что подросток научился угонять автомобили благодаря видеороликам на канале KiaBoyz в TikTok. В этих видео говорится о том, что у некоторых моделей Kia и Hyundai нет иммобилайзера.

За 2022 год количество угонов Kia и Hyundai в Сент-Луисе увеличилось на 1450%. Из-за этого на южнокорейских производителей подали в суд.

Офицер Дженнифер Чепмен отметила, что подростки-угонщики делятся друг с другом новыми способами кражи автомобилей. В некоторых случаях они даже записывают видео о том, как владельцы таких авто пытаются бороться с угоном.

Чтобы снизить количество угонов для автомобилей Hyundai и Kia выпустили бесплатное обновление программного обеспечения. Также производители предложили блокировку колес The Club и сторонний иммобилайзер.

Ранее Фокус писал, что на Оболонском проспекте в Киеве мужчина ударил водителя Mitsubishi Lancer, угнал его машину и попал в ДТП.