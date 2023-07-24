Названы самые ненадежные кроссоверы в возрасте до 20 лет (фото)
Эти 20 кроссоверов сильнее страдают от проблем с надежностью в сравнении с конкурентами. Эксперты рекомендуют тщательно подумать перед тем, как покупать эти автомобили.
Британские эксперты назвали самые ненадежные кроссоверы с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет. Эти автомобили часто выходят из строя. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Эксперты совместно со страховой компанией MotorEasy провели масштабное исследование. Владельцы кроссоверов поделились, с какими поломками они сталкивались во время эксплуатации своих моделей за последние 24 месяца.
Каждый автомобиль получил свой рейтинг надежности по шкале до 100%. В нем учитывались все поломки, которые происходили за последние два года.
ТОП-20 самых ненадежных кроссоверов в возрасте до 20 лет:
20. Nissan Qashqai (дизель)
Рейтинг надежности: 74,0%
Годы выпуска: 2014 — 2021
Дизельный Nissan Qasqhai немного надежнее, чем версии модели с бензиновыми двигателями. Тем не менее кроссовер часто выходит из строя.
19. Hyundai Tucson
Рейтинг надежности: 73,0%
Годы выпуска: 2015 — 2020
У Hyundai Tucson не так много проблем с надежностью, как у других авто в этом рейтинге, но ремонт кроссовера часто обходится слишком дорога. Основными проблемами модели являются двигатель и электроника.
18. Jaguar F-Pace
Рейтинг надежности: 72,5%
Годы выпуска: 2016 — наше время
Около 33% владельцев Jaguar F-Pace сообщили о поломках. В основном они связаны с кузовом, электроникой и выхлопной системой.
16. Nissan X-Trail
Рейтинг надежности: 72,4%
Годы выпуска: 2007 — 2014
У 38% кроссовер Nissan X-Trail случались поломки за последние два года. Чаще всего выходили из строя тормоза, электроника, топливная система и коробка передач.
16. BMW X5
Рейтинг надежности: 72,4%
Годы выпуска: 2013 — 2018
Главной проблемой BMW X5 является высокая стоимость обслуживания. Многие владельцы кроссовера платили более 2000 долларов за ремонт.
15. Volkswagen Tiguan
Рейтинг надежности: 71,7%
Годы выпуска: 2007 — 2016
Компактный кроссовер Volkswagen Tiguan часто страдает от проблем с выхлопной системой и электроникой. С такими поломками столкнулись 34% владельцев модели.
14. Kia Sorento
Рейтинг надежности: 71,2%
Годы выпуска: 2010 — 2015
Kia Sorento оказался очень дорогим в обслуживании. Также многие владельцы модели рассказали о том, что ремонт их авто занимал несколько недель.
13. Land Rover Range Rover
Рейтинг надежности: 70,8%
Годы выпуска: 2013 — 2022
Range Rover не является одной из самых ненадежных автомобилей в линейке британского бренда. Основная проблема состоит в том, что ремонт внедорожника оказался очень дорогим.
12. Hyundai Santa Fe
Рейтинг надежности: 68,7%
Годы выпуска: 2013 — 2018
Hyundai Santa Fe страдает от проблем с коробкой передач и тормозной системой. Также из строя выходили выхлопная система и электроника.
11. BMW X1 (дизель)
Рейтинг надежности: 68,6%
Годы выпуска: 2009 — 2015
Главной проблемой BMW X1 является ненадежная подвеска. Помимо этого у дизельной версии часто выходит из строя двигатель.
10. Nissan Qashqai (дизель)
Рейтинг надежности: 68,3%
Годы выпуска: 2007 — 2013
Дизельный Nissan Qashqai оказался менее надежным, чем бензиновая версия кроссовера. Чаще всего у модели выходят из строя тормозная система и двигатель.
9. Dacia Duster
Рейтинг надежности: 68,2%
Годы выпуска: 2013 — 2018
Популярный в Европе кроссовер Dacia Duster не отличался высоким уровнем надежности, пока модель не обновили в 2018 году. Чаще всего поломки были связаны с кузовом и электроникой.
8. Audi Q7
Рейтинг надежности: 67,6%
Годы выпуска: 2006 — 2015
Премиальный кроссовер Audi Q7 оказался слишком дорогим в обслуживании. Проблемы с подвеской и тормозами чаще всего приводили к выходу из строя авто.
7. Nissan Qashqai (бензин)
Рейтинг надежности: 64,6%
Годы выпуска: 2014 — 2021
Бензиновый Nissan Qashqai страдает от проблем с электроникой и двигателем. Также у модели часто выходит из строя кондиционер.
6. Ford Kuga
Рейтинг надежности: 61,6%
Годы выпуска: 2008 — 2013
Ford Kuga не такой дорогой в обслуживании, как другие автомобили в этом рейтинге. Тем не менее поломки случаются довольно часто, и чаще всего они связаны с выхлопной системой.
5. Nissan X-Trail
Рейтинг надежности: 58,3%
Годы выпуска: 2014 — 2021
У Nissan X-Trail есть множество проблем с электроникой. Почти половина владельцев модели рассказали о поломках.
4. Land Rover Range Rover Evoque
Рейтинг надежности: 56,2%
Годы выпуска: 2011 — 2019
Премиальный кроссовер Land Rover Range Rover Evoque отличается стильным дизайном и приятной управляемостью, но его надежность оставляет желать лучшего. Чаще всего поломки связаны с кузовом и электроникой.
3. Land Rover Discovery Sport
Рейтинг надежности: 55,4%
Годы выпуска: 2014 — наше время
Land Rover Discovery Sport несмотря на молодой возраст имеет множество проблем с надежностью. Чаще всего из строя выходят двигатель и электроника.
2. Peugeot 2008
Рейтинг надежности: 50,6%
Годы выпуска: 2013 — 2019
Около 44% владельцев Peugeot 2008 сообщили о поломках. Основной проблемой является ненадежная выхлопная система.
1. Land Rover Discovery
Рейтинг надежности: 47,8%
Годы выпуска: 2004 — 2017
Land Rover Discovery возглавил этот антирейтинг. Почти половина владельцев сталкивалась с поломками во время эксплуатации этой модели.
Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали самые надежные компактные авто с пробегом в возрасте до 20 лет.