Старый Honda CR-V превратили в дом на колесах с кроватью и холодильником (видео)

Внутри Honda CR-V есть уютная жилая зона с множеством мест для хранения. Переоборудование кроссовера заняло у умельца несколько лет.

Американец по имени Нейт превратил свой Honda CR-V 2005 года выпуска в практичный дом на колесах. Он путешествует на автомобиле по Северной Америке вместе со своим псом. Видео опубликовали на YouTube-канале SUV RVing.

Нейт поделился, что решил самостоятельно создать дом на колесах, так как ему нужен прочный автомобиль с неплохими внедорожными качествами. Поэтому он отказался от идеи купить трейлер или крупногабаритный автодом.

Внутри есть уютная жилая зона с множеством мест для хранения. Нейт нашел применения для всего пространства внутри кроссовера.

Сзади есть несколько отсеков для хранения вещей Фото: Скриншот

В интерьере можно найти холодильник и кровать. Также умелец добавил дополнительный слой изоляции, чтобы снизить энергопотребление холодильника.

Внутри можно найти холодильник и кровать Фото: Скриншот

В багажнике есть пластиковый органайзер с тремя ящиками и множество других пластиковых ящиков меньшего размера. У пса Бобби даже есть свое место на переднем пассажирском сиденье.

Умелец отметил, что в будущем планирует доработать свой дом на колесах. Он хочет превратить кроссовер в мобильный пункт для далеких путешествий.

Ранее Фокус рассказал, что в Швейцарии заметили необычный дом на колесах на базе Volkswagen Beetle 1970 года.