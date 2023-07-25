В Украине увеличились продажи электромобилей: самые популярные модели июня

В Украине набирают популярность электромобили, которые были ввезены из других стран независимыми импортерами. Всего за июнь купили на 13 электрокаров больше, чем за май.

За июнь украинцы купили более 600 полностью электрических автомобилей. Это рекордный показатель продаж за 2023 год. Об этом рассказали на сайте AUTO.RIA.

Всего за прошлый месяц в Украине приобрели почти 1,5 тысячи новых автомобилей. В сравнении с маем 2023 года количество купленных электромобилей увеличилось на 13 авто.

Чаще всего украинцы покупают новые электромобили, которые были ввезены из других стран независимыми импортерами. Большая часть этих авто была доставлена из Китая.

Volkswagen ID.4 лидирует в сегменте новых электромобилей Фото: Volkswagen

ТОП-19 самых популярных электромобилей в Украине:

Volkswagen ID.4 — 199 авто. Honda M-NV — 111 авто. Volkswagen ID.6 Crozz — 37 авто. Honda eNS1 — 27 авто. Audi Q8 e-tron — 18 авто. Hyundai Kona Electric — 17 авто. BMW iX — 16 авто. Mercedes-Benz EQS — 12 авто. Honda e:NP1 — 12 авто. Volkswagen ID.3 — 11 авто. Porsche Taycan — 7 авто. Hyundai Ioniq 6 — 7 авто. BYD Song Plus — 7 авто. MG Marvel R — 6 авто. MG 4 — 6 авто. BYD Yuan — 6 авто. Zeekr 001 — 5 авто. Mercedes-Benz EQA — 5 авто. Jaguar I-Pace — 5 авто.

Ранее Фокус писал, что в Украине за первую половину 2023 года юридические лица зарегистрировали 9,6 тысячи легковых автомобилей.