Страшное ДТП: грузовик раздавил суперкар Lamborghini за $350 000 (фото)

Незадолго до аварии полицейские заметили, что Lamborghini Aventador ехал со скоростью свыше 160 км/ч. Водитель не справился с управлением суперкара и въехал в прицеп грузовика.

В штате Джорджия на автомагистрали I-75 водитель арендованного Lamborghini Aventador 2018 года врезался в грузовик. В результате ДТП суперкар получил значительные повреждения. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

По словам полицейских, 36-летний водитель Lamborghini Aventador потерял управление над суперкаром и влетел в грузовик на большой скорости. Несмотря на то, что прицеп тягача едва не раздавил автомобиль, водитель отделался легкими травмами. Он даже смог самостоятельной выйти из авто.

Дорогу перекрыли на несколько часов Фото: Gordon Gazette

За 20 минут до ДТП полицейские зафиксировали, что Lamborghini Aventador ехал со скоростью свыше 160 км/ч. Высокая скорость могла стать причиной потери контроля над авто.

Пока неизвестно, какое наказание грозит водителю суперкара. Помимо штрафа ему придется выплатить немалую сумму за поврежденный суперкар.

Напомним, что Lamborghini Aventador оснащается 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 700 л.с. и 690 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что сразу два редких Lamborghini Aventador Ultimae пострадали в нелепом ДТП в Австралии.