Прослужат долгие годы: названы лучшие кроссоверы из США стоимостью до $10 000 (фото)

Эти 10 городских кроссоверов редко выходят из строя и доставляют мало проблем своим владельцам. Эксперты рекомендуют эти модели к покупке.

Украинцы активно импортируют подержанные кроссоверы из США. Эксперты назвали 10 моделей в ценовом сегменте до $10 000, на которые стоит обратить внимание. Об этом рассказали на сайте Atlantic Express Ukraine.

По словам экспертов, эти 10 моделей смогут прослужить еще долгие годы. Они редко выходят из строя и доставляют мало проблем своим владельцам.

В рейтинг вошли только кроссоверы из США по цене до $10 000. Среди них есть не только американские авто, но и японские и корейские.

ТОП-10 подержанных кроссоверов из США до $10 000:

10. Jeep Renegade

Jeep Renegade отлично подходит для города Фото: Stellantis

Jeep Renegade является практичным компактным кроссовером для города. Модель имеет богатое оснащение, а в версии Trailhawk отлично справляется с бездорожьем.

9. Buick Encore

Buick Encore недорогой в обслуживании Фото: General Motors

Buick Encore разделяет платформу с европейским Opel Mokka. Благодаря этому владельцы кроссовера не будут испытывать трудности с поиском запчастей.

8. Ford Escape

Ford Escape очень практичный внутри Фото: Ford

Ford Escape предлагает практичный интерьер и большой багажник. Модель также отличается приятной управляемостью и комфортной подвеской.

7. Chevrolet Trax

Chevrolet Trax имеет высокий уровень надежности Фото: General Motors

Chevrolet Trax имеет высокий уровень безопасности. Еще одной особенностью кроссовера является его надежность и просторный интерьер.

6. Mazda CX-3

Mazda CX-3 имеет отточенную управляемость Фото: Mazda

Одним из главных достоинств Mazda CX-3 является отточенная управляемость. Этот кроссовер также предлагает комфортный интерьер и высокий уровень безопасности.

5. Kia Soul

Kia Soul имеет высокий уровень надежности Фото: Kia

Kia Soul давно зарекомендовала себя как отличный городской автомобиль. Этот кроссовер имеет высокий уровень надежности и недорогой в обслуживании.

4. Honda HR-V

Honda HR-V имеет низкий расход топлива Фото: Honda

У Honda HR-V есть просторный интерьер и приятная управляемость. Еще одним плюсом модели является низкий расход топлива.

3. Ford EcoSport

Ford EcoSport обладает низким расходом топлива Фото: Ford

Ford EcoSport имеет множество преимуществ. Главными из них является приятная управляемость и низкий расход топлива.

2. Mitsubishi Outlander Sport

Mitsubishi Outlander Sport отлично подходит для города Фото: Mitsubishi

В отличие от своего "старшего брата" Mitsubishi Outlander Sport имеет более отточенную управляемость. Также кроссовер выделяется низким расходом топлива.

1. Subaru Crosstrek/XV

Subaru XV имеет множество преимуществ Фото: subaru

Subaru Crosstrek так же хорош на бездорожье, как и в городе. Это практичный кроссовер с богатым оснащением и полным приводом.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали самые ненадежные кроссоверы с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет.