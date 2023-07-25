General Motors выпустят недорогой электрокар по цене менее $30 000: первые подробности

Chevrolet Bolt построят на новой платформе Ultium, что позволит удешевить авто. Электрокар получит набор новых технологий, а его запас хода увеличат.

В США начали разработку Chevrolet Bolt второго поколения. Появление новой модели анонсировала сегодня СЕО General Motors Мэри Бара, сообщает официальный сайт американского концерна.

По ее словам, владельцы любят Chevrolet Bolt, а продажи модели первого поколения в 2023 году рекордного уровня более 20 000 авто за квартал. Именно это и убедило руководство General Motors продолжить развитие модели, хотя ранее рассматривалась возможность ее ликвидации.

Нынешний Chevrolet Bolt прекратят выпускать в 2023 году Фото: General Motors

Пока не известно, когда появится новый Chevrolet Bolt. Нынешнее поколение электрокара и родственный кроссовер Bolt EUV прекратят выпускать до конца 2023 года.

Впрочем, Мэри Бара заявила, что разработку Chevrolet Bolt удастся ускорить, ведь модель будет построена на уже существующей платформе Ultium. Кроме того, новая архитектура позволит снизить себестоимость батареи электромобиля сразу на 40%, то есть новый Chevrolet Bolt может подешеветь. В любом случае стартовая цена авто составит менее 30 000 долларов.

Также разработчики обещают большой запас хода электрокара и наличие современных технологий. Напомним, что нынешний Chevrolet Bolt способен проехать 417 км без подзарядки.

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