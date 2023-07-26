Брутальный дизайн и мощный дизель: представлен новый Mitsubishi L200 2024 (фото)

Новый Mitsubishi L200 изменился внешне и построен на современной рамной платформе. Пикапу расширили комплектацию, а его дизель стал мощнее.

В Таиланде состоялась презентация нового поколения Mitsubishi L200. Среднеразмерный рамный пикап поступит в продажу с конца 2023 или начала 2024 года. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Дизайн Mitsubishi L200 стал брутальнее Фото: Mitsubishi

Дизайн Mitsubishi L200 2024

Новый Mitsubishi L200 несколько подрос в размерах, а длина его грузового кузова увеличена до 820 мм. Как и прежде, будут предложены двухдверные и четырехдверные версии. В основе модели лежит новая рамная платформа с увеличенной на 40% жесткостью – на ней также построят новый Nissan Navara.

Пикап подрос в размерах Фото: Mitsubishi

Внешний вид Mitsubishi L200 2024 стал выразительнее и брутальнее. У пикапа широкая решетка радиатора, высокий капот и мускулистые расширенные колесные арки, а диодная оптика является "двухэтажной".

Комплектацию модели расширили Фото: Mitsubishi

Салон и комплектация Mitsubishi L200 2024

В салоне улучшены материалы отделки, а некоторые детали позаимствованы у нового Mitsubishi Outlander. Приборы разделены цветным дисплеем, а на центральной консоли установлен увеличенный тачскрин. Комплектацию пополнили адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и контроля полосы движения.

Материалы отделки салона улучшены Фото: Mitsubishi

Характеристики Mitsubishi L200 2024

Пикап Mitsubishi L200 оснащен улучшенным 2,4-литровым турбодизелем, доступным в трех версиях по мощности – 150 л. с. (330 Н∙м), 184 л. с. (430 Н∙м) и 204 л. с. (470 Н∙м). Модели предложены 6-ступенчатые механическая и автоматическая КПП.

Топовая версия модели получила 204-сильный турбодизель Фото: Mitsubishi

Кроме того, можно выбрать одну из двух систем полного привода с понижающей передачей. Более "продвинутая" система Super Select позволяет выбрать режимы для разных типов бездорожья. За доплату предложен активный задний дифференциал.

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