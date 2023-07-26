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Мощные и экономные: названы лучшие гибридные автомобили 2023 года (фото)

Владислав Григорьев
Фото: Mercedes-Benz | Mercedes-Benz GLC предлагает богатое оснащение и большой запас хода на электротяге

В рейтинг вошли 10 современных гибридных авто, которые предлагают низкий расход топлива и множество других плюсов. Эти модели выгодно выделяются на фоне конкурентов.

Британские эксперты назвали 10 лучших гибридных автомобилей, которые можно купить новыми в 2023 году. Все эти модели имеют множество преимуществ. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Гибриды являются отличным компромиссом между традиционными автомобилями с ДВС и электромобилями. Отдельное место занимают Plug-in модели, которые могут проехать десятки километров исключительно на электротяге.

На рынке новых автомобилей доступно множество гибридных автомобилей, но выбрать подходящую модель не так и просто. Эксперты решили упростить эту задачу.

ТОП-10 лучших гибридных автомобилей 2023 года:

10. Lexus RX 450h+

Lexus RX предлагает богатое оснащение и мощный двигатель
Фото: Lexus

Lexus RX является надежным гибридным кроссовером, который предлагает высокий уровень комфорта. Это довольно быстрый автомобиль, который также подходит и для неспешных поездок по городу.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • хорошая шумоизоляция;
  • большая мощность.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • высокая стоимость;
  • небольшой запас хода на электротяге.

9. Kia Sportage 1.6T GDi PHEV

Гибридный Kia Sportage имеет практичный интерьер
Фото: Kia

Гибридный кроссовер Kia Sportage отлично подходит для большой семьи. Внутри достаточно места для пассажиров, а интерьер довольно практичный.

Плюсы:

  • отличная стоимость;
  • практичный интерьер;
  • вместительный багажник.

Минусы:

  • громкий двигатель;
  • мало места над головой на заднем ряду сидений;
  • мало регулировок для сидений.

8. Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDi PHEV 4WD

Hyundai Santa Fe может проехать 58 км на электротяге
Фото: Hyundai

Гибридная версия Hyundai Santa Fe способна проехать до 58 км исключительно на электротяге. Добавьте к этому семиместный интерьер и вы получите отличный семейный автомобиль.

Плюсы:

  • есть версии на семь посадочных мест;
  • богатое оснащение;
  • расширенная гарантия.

Минусы:

  • маломощные двигатели;
  • плохая шумоизоляция;
  • высокая стоимость.

7. BMW 3 Series 330e

Гибридный BMW 3 Series предлагает приятную управляемость
Фото: BMW

BMW 330e подходит для тех водителей, которым не нужен кроссовер. Этот автомобиль предлагает более приятную управляемость и отличную динамику.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • удобная информационно-развлекательная система;
  • большой выбор силовых установок.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • не самая лучшая внутренняя отделка;
  • неудобная настройка климат-контроля.

6. Land Rover Range Rover Evoque P300e

Range Rover Evoque комфортнее своих конкурентов
Фото: Land Rover

Гибридная версия самого компактного кроссовера Land Rover предлагает высокий уровень комфорта и более низкий расход топлива. Также радует роскошный интерьер модели.

Плюсы:

  • удобные сиденья;
  • богатое оснащение;
  • медленное снижение стоимости.

Минусы:

  • невместительный багажник;
  • высокий расход топлива;
  • низкий уровень надежности.

5. Land Rover Range Rover Sport P460e

Range Rover Sport имеет большой запас хода на электротяге
Фото: Land Rover

Более мощный гибридный внедорожник Land Rover Range Rover Sport может проехать до 120 км на электротяге. Этот автомобиль так же хорош в городе, как и на бездорожье.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • отличная проходимость;
  • большой запас хода на электротяге.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • неприятная управляемость;
  • низкий уровень надежности.

4. Audi A3 Sportback 40 TFSIe

Audi A3 предлагает приятную управляемость
Фото: Audi

Компактный гибридный хэтчбек Audi A3 Sportback является одним из лучших городских автомобилей премиум-класса. Также автомобиль предлагает приятную управляемость и комфортную подвеску.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • удобные сиденья;
  • мощный двигатель.

Минусы:

  • не самый качественный интерьер;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • низкий уровень надежности.

3. Mercedes-Benz C-Class C300e

Mercedes-Benz C300e обладает низким расходом топлива
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C300e несмотря на компактные габариты, предлагает высокий уровень комфорта. Запас хода на электротяге составляет почти 110 км.

Плюсы:

  • большой запас хода на электротяге;
  • низкий расход топлива.

Минусы:

  • некачественный интерьер;
  • неприятная управляемость;
  • плохая шумоизоляция.

2. Lexus NX 450h+

Lexus NX 450h+ оказался очень надежным авто
Фото: Lexus

Гибридный кроссовер Lexus NX предлагает низкий расход топлива и высокий уровень надежности. Эта модель отлично подходит для городских поездок.

Плюсы:

  • большая мощность;
  • высокий уровень надежности;
  • большой запас хода на электротяге.

Минусы:

  • низкая плавность работы двигателя;
  • жесткая подвеска;
  • высокая стоимость.

1. Mercedes-Benz GLC 300e

Mercedes-Benz GLC способен проехать до 129 км на электротяге
Фото: Mercedes-Benz

Гибридный кроссовер Mercedes-Benz GLC 300e способен проехать до 129 км на электротяге. Также модель предлагает комфортный интерьер и мощный двигатель.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • большой запас хода на электротяге;
  • просторный интерьер.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • низкое качество сборки;
  • ненадежный двигатель.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали лучшие компактные автомобили для города.