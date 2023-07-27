Завидная долговечность: старинный Dodge завелся и поехал после 83 лет простоя (видео)

Купе Dodge Series 116 не выезжало на дороги с 1940 года. Винтажный автомобиль неплохо сохранился и не проржавел, а его двигатель удалось оживить.

В США обнаружили старинный Dodge 1924 года в неплохом состоянии. Автомобиль простоял заброшенным 83 года, но хорошо сохранился. Ему посвятили видео на Youtube-канале Classic Car Rescue.

Автомобиль смогли завести и выехали на нем на дорогу Фото: скриншот / YouTube

Удалось установить, что купе Dodge Series 116 поставили в сарай в 1940 году и с тех пор не заводили его двигатель. Как ни странно, почти столетний автомобиль довольно неплохо сохранился.

Салон Dodge неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

На кузове Dodge 1924 года очень мало ржавчины, его необходимо только отмыть от пыли и грязи. Отделка салона не повреждена – винил на сиденье и в дверях целый и нуждается лишь в химчистке.

Однако больше всего удивил двигатель Dodge. После того, как его очистили, смазали и добавили топливо, он завелся. Мало того, автомобиль впервые за 83 года смог самостоятельно выехать на улицу и даже проехаться по трассе. Теперь его ждет реставрация.

Dodge Series 116 выпускали с 1922 по 1925 годы. Автомобиль оснащен большой 3,5-литровой четверкой мощностью 35 л. с. и способен развить 80 км/ч. Он получил редкие на то время опции – замки дверей, отопитель и опускающиеся окна.

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