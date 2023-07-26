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Авто

Яркая капсула времени: обнаружен 30-летний суперкар Ferrari с пробегом 570 км (фото)

Ferrari 348 1993, Ferrari 348, Ferrari 348 TB, суперкар Ferrari, капсула времени
Фото: carscoops.com | Ferrari 348 TB проехал всего 570 км

Ferrari 348 TB простоял 30 лет в гараже в Германии и не выезжал на дороги. Суперкар идеально сохранился и выглядит как новый.

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В Германии обнаружили идеально сохраненный суперкар Ferrari 348 TB 1993 года. За 30 лет он проехал всего 570 км. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Ferrari 348 1993, Ferrari 348, Ferrari 348 TB, суперкар Ferrari, капсула времени Fullscreen
Суперкар 30 лет хранили в гараже
Фото: carscoops.com

Это купе Ferrari 348 TB три десятилетия простояло в гараже в Германии и не эксплуатировалось. Нынешней весной эта капсула времени была перевезена в США.

Ferrari 348 1993, Ferrari 348, Ferrari 348 TB, суперкар Ferrari, капсула времени Fullscreen
Салон Ferrari 348 идеально сохранился
Фото: carscoops.com

Автомобиль идеально сохранился и выглядит так, будто только куплен в автосалоне. У него идеальное состояние лакокрасочного покрытия и салона, а также родная резина. Оснащение включает кондиционер, центральный замок и электростеклоподъемники.

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Впрочем, длительный простой не идет на пользу его агрегатам, поэтому недавно автомобиль прошел техобслуживание с заменой фильтров, ремней, аккумулятора и прокладок. Теперь Ferrari 348 TB 1993 года планируют продать на аукционе.

Ferrari 348 1993, Ferrari 348, Ferrari 348 TB, суперкар Ferrari, капсула времени Fullscreen
Автомобиль оснащен 295-сильным V8
Фото: carscoops.com

Суперкар Ferrari 348 выпускали с 1989 по 1995 годы и он был начальной моделью в линейке итальянской марки. Купе оснащено 3,4-литровым V8 мощностью 300 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с и развивает 275 км/ч.

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