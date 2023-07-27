Американцы представили недорогие электромобили для города по цене от $15 000 (фото)

Электромобили GEM могут проехать до 182 км на одном заряде с аккумулятором повышенной емкости. Двухместная модель GEM e2 доступна по цене от 15 240 долларов.

Американская компания GEM представила линейку компактных электромобилей с разными типами кузова. Стоимость самой дешевой модели начинается с 15 240 долларов. Об этом рассказали на сайте Electrek.

Всего в линейку GEM войдут четыре модели: e2, e4, e6 и eL XD. Они отличаются типом кузова и количеством посадочных мест.

GEM e2 имеет два посадочных места и не поставляется с боковыми дверьми. GEM e4 предлагает уже четыре сиденья.

GEM e6 рассчитан на шесть посадочных мест и является самым длинным электромобилем в линейке. Модель GEM eL XD предназначена для перевозок и оснащена грузовой платформой.

GEM e2 является самым компактным авто в линейке Фото: GEM GEM e4 рассчитан на четыре посадочных места Фото: GEM GEM e6 вмещает шесть человек Фото: GEM GEM eL XD предназначен для коммерческих перевозок Фото: GEM

Внешний вид всех электромобилей напоминает гольф-кары. Это небольшие транспортные средства со сменными аккумуляторами.

Электромобили GEM поддерживают управление одной педалью с рекуперативным торможением. Эта система позволяет пополнять заряд аккумулятора во время торможения.

Еще одной особенностью электрокаров является маленький радиус разворота. Благодаря этому всеми моделями GEM очень легко управлять в городе. Внутри есть приборная панель, аварийная сигнализация, сигналы поворота, стеклоочиститель и опциональные автоматические дневные ходовые огни.

Все модели GEM доступны в семи цветах кузова. Также предусмотрено большое количество опций, включая кенгурятник и легкосплавные колесные диски.

Запас хода составляет до 182 км в зависимости от емкости аккумулятора. Максимальная скорость электрокаров составляет 40 км/ч.

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Цены на GEM e2 начинаются с 15 240 долларов. За GEM e4 придется заплатить от 17 490 долларов, а за GEM e6 — от 21 240 долларов. Грузовой GEM eL XD доступен по цене от 18 740 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Honda e вскоре прекратят выпускать и новое поколение компактной модели не планируется.