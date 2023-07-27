Новейший электрокроссовер Audi приятно удивил своей управляемостью (видео)

Audi Q4 e-tron проехал полосу препятствий на скорости выше необходимой. Испытание проходил кроссовер с электромотором мощностью 204 сил.

Эксперты проверили управляемость электрического кроссовера Audi Q4 e-tron в лосином тесте. Модель отлично показала себя в этом сложном испытании. Видео опубликовали на YouTube-канале Teknikens Värld.

Audi Q4 e-tron стал вторым электрическим кроссовером в линейке бренда. Электрокроссовер отличается большим запасом хода и богатым оснащением.

Испытание проходил Audi Q4 40 e-tron в версии Proline. Кроссовер оснащен электромотором мощностью 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Запас хода составляет до 520 км на одном заряде.

Во время лосиного теста имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Авто необходимо маневрировать на скорости от 72 км/ч, чтобы успешно справиться с испытанием.

Audi Q4 e-tron проходил лосиный тест с полной массой, которая составляет 2640 кг. Так условия испытания приближаются к реальным.

Водитель смог проехать полосу препятствий на скорости 74 км/ч. Эксперты заявили, что электрокроссовер приятно удивил их. Автомобиль остается устойчивым даже на высокой скорости.

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