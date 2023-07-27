Lexus создали эксклюзивный спорткар в честь мирового турне Бейонсе (фото)

Уникальный Lexus LC 500 приурочен к мировому турне Бейонсе. Японский производитель также сотрудничает с благотворительным фондом певицы, который занимается поддержкой малого бизнеса среди меньшинств в США.

Lexus представили эксклюзивный спорткар LC 500 в честь мирового турне Бейонсе "Renaissance World Tour". Автомобиль получил уникальное оформление экстерьера. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Lexus сотрудничают с фондом Бейонсе "BeyGOO". Эта платформа предназначена для поддержки малого бизнеса среди меньшинств в США.

Lexus LC 500 Renaissance World Tour Edition получил хромированную окраску кузова. Снаружи можно найти отделку из бриллиантов. Она присутствует на боковых зеркалах заднего вида и на логотипах.

Уникальная отделка появилась на боковых зеркалах заднего вида Фото: Lexus

Уникальный спорткар изготовлен в единственном экземпляре. Он не предназначен для продажи и будет показан на различных выставках.

Логотип Lexus украшен бриллиантами Фото: Lexus

Lexus LC 500 оснащен 5,0-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 477 л.с. и 540 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,4 секунды. Максимальная скорость спорктара составляет 270 км/ч.

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