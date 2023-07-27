Электромобиль Mini Cooper 2024 научили издавать звуки бензинового двигателя (видео)
В Mini создали несколько "саундтреков" для своего нового электромобиля. Предусмотрены четыре режима, которые меняют звучание электромотора и внешний вид приборной панели.
Новый электромобиль Mini Cooper 2024 получит уникальную акустическую систему. Она меняет звук работы электромотора и предлагает четыре различных режима. Об этом сообщили на сайте Carscoops.
В Mini создали несколько "саундтреков" для своего нового электромобиля. В режиме "Timeless" автомобиль будет издавать звуки двигателя классических моделей с ДВС. При этом звук плавно переходит от Mini Cooper S 1960-х годов к John Cooper Works GP 2006 года.
Интересно то, что снаружи автомобиля будет слышен только оригинальный звук электромотора. Все изменения будут ощутимы только внутри авто.
Также новый Mini Cooper получит режимы Core, Go Kart и Balance. Первый режим делает звучание электромотора более привычным, а второй — настраивает водителя на динамичную езду.
Если вы хотите немного расслабиться, то акустическую систему можно переключить в режим Balance. После этого электромобиль будет издавать успокаивающие звуки природы.
Стоит отметить, что изменение режима влияет и на внешний вид центрального дисплея/приборной панели. При этом дисплей получил большое количество настроек.
Ранее Фокус рассказал, что в BMW Group опубликовали первые снимки интерьера нового Mini Cooper 2024.