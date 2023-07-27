В Украине нашли редчайший немецкий мотоцикл 70-х без пробега и в заводском ящике (фото)

Мотоцикл MZ TS 250 не распакован и не проехал ни одного километра с 1976 года. Редкий байк превосходно сохранился и выглядит как новый.

В Украине обнаружен очень редкий мотоцикл MZ TS 250 1976 года. Байк является капсулой времени и почти полвека простоял в заводской упаковке. Об этом рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

Мотоцикл хорошо сохранился Фото: Roma Urraco

MZ TS 250 выглядит так, будто только куплен в магазине — его так и не извлекли из деревянного ящика. Немецкий мотоцикл превосходно сохранился – на нем не видно следов ржавчины или потеков смазки.

На одометре красуется цифра в 2 мили (3,2 км) — скорее всего, это не реальный пробег, а "калибровочный" (связанный с настройкой прибора).

На одометре — "калибровочный" пробег Фото: Roma Urraco

Тот факт, что спидометр и одометр размечены в милях, дает понять, что это модель не для нашего рынка, тем более, что в СССР мотоциклы MZ практически не поставлялись.

Байки MZ выпускали в ГДР с 1956 года. Предприятие в городе Чопау до Второй мировой войны выпускало знаменитые мотоциклы DKW, однако коммунистическое правительство Восточной Германии национализировало и переименовало его.

Мотоцикл способен развить 130 км/ч Фото: Roma Urraco

Мотоцикл MZ TS 250 выпускали с 1973 до 1976 года, а его главной особенностью стала рама хребтового типа. Его 250-кубовый мотор развивает 19 л. с., а максимальная скорость составляет 130 км/ч.

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