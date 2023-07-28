Болид "Формулы-Е" установил новый мировой рекорд скорости в помещении (видео)

Для рекордного заезда болид модифицировали, сняв все ограничения. Мощность электромобиля повысили с 475 до 544 сил и улучшили его аэродинамику.

В лондонском центре ExCeL установили новый мировой рекорд скорости для электромобилей в закрытом помещении. Болид "Формулы-Е" разогнался до 218,7 км/ч. Об этом рассказали на сайте Electrek.

В эти выходные в лондонском центре ExCeL пройдет финал сезона электрической "Формулы-Е". На треке применяется уникальная планировка, где часть дороги находится под крышей здания.

Рекордный заезд начался с небольшого ускорения и быстрого поворота на скорости 40 км/ч. За ним находится прямой участок длиной около 350 метров, где болид и смог развить рекордную скорость.

За рулем электромобиля находился пилот Джейк Хьюз. Для рекордного заезда болид модифицировали, сняв все ограничения.

Чтобы развить такую скорость на коротком отрезке, передний электромотор болида был включен. Это позволило увеличить мощность с 475 до 544 л.с. Также электромобиль оснастили более липкими шинами и некоторыми аэродинамическими улучшениями.

Предыдущий рекорд принадлежал электромобилю Porsche Taycan. В 2021 году седан разогнался до 165 км/ч в закрытом помещении.

Ранее Фокус писал, что в Германии на автодроме Иммендинген установили новый мировой рекорд запаса хода для электромобилей.