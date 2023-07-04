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Авто

2500 км на одной заправке: студенты создали электромобиль с рекордным запасом хода (видео)

Eco Runner XIII, Eco Runner, мировой рекорд, запас хода электромобиля, рекорд запаса хода
Eco Runner XIII смог проехать 2488 на одной заправке

Обтекаемый Eco-Runner XIII выполнен из карбона и весит всего 72 кг. Электрокар оснащен миниатюрным мотором и топливными ячейками.

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В Германии на автодроме Иммендинген установлен новый мировой рекорд запаса хода электромобилей. Экспериментальный электрокар Eco-Runner XIII преодолел 2488,4 км на одной заправке. Об этом сообщается на сайте проекта.

Eco Runner XIII, Eco Runner, мировой рекорд, запас хода электромобиля, рекорд запаса хода Fullscreen
Электрокар создали студенты из Нидерландов

Eco-Runner XIII – творение группы студентов технического университета города Делфт (Нидерланды). В лаборатории вуза создают прототипы электромобилей с 2005 года, и они установили не один мировой рекорд.

Eco Runner XIII, Eco Runner, мировой рекорд, запас хода электромобиля, рекорд запаса хода Fullscreen
Рекордный заезд длился 71,5 часа

Электрокар Eco-Runner XIII – компактный и обтекаемый одноместный болид. Он полностью изготовлен из карбона и весит всего 72 кг.

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Автомобиль оснащен небольшим электромотором, а вместо тяжелой батареи он оснащен водородными топливными ячейками, где вырабатывается электроэнергия.

Eco Runner XIII, Eco Runner, мировой рекорд, запас хода электромобиля, рекорд запаса хода Fullscreen
Средняя скорость авто составила 45 км/ч

В баллоне Eco-Runner XIII хранится килограмм сжиженного водорода. Этого хватило, чтобы на протяжении 71,5 часов преодолевать круги на автодроме со средней скоростью 45 км/ч. На протяжении этого времени за руль электрокара сели 11 разных водителей. За это время было потрачено 950 г водорода, то есть полного бака хватило бы более, чем на 2500 км.

Достижение Eco-Runner XIII зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Он стал самым "дальнобойным" водородным электрокаром.

Ранее Фокус сообщал, что в Книгу рекордов Гиннесса попал и новый электромобиль Iveco.

Также мы писали, что в китайском электрокаре во время движения выпала батарея.