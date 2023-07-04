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2500 км на одній заправці: студенти створили електромобіль із рекордним запасом ходу (відео)

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Eco Runner XIII зміг проїхати 2488 на одній заправці

Обтічний Eco-Runner XIII виконаний з карбону і важить лише 72 кг. Електрокар оснащений мініатюрним мотором і паливними комірками.

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У Німеччині на автодромі Іммендінген встановлено новий світовий рекорд запасу ходу електромобілів. Експериментальний електрокар Eco-Runner XIII подолав 2488,4 км на одній заправці. Про це повідомляється на сайті проекту.

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Електрокар створили студенти з Нідерландів

Eco-Runner XIII — творіння групи студентів технічного університету міста Делфт (Нідерланди). У лабораторії вишу створюють прототипи електромобілів з 2005 року, і вони встановили не один світовий рекорд.

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Рекордний заїзд тривав 71,5 години

Електрокар Eco-Runner XIII — компактний і обтічний одномісний болід. Він повністю виготовлений із карбону і важить лише 72 кг.

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Автомобіль оснащений невеликим електромотором, а замість важкої батареї він оснащений водневими паливними комірками, де виробляється електроенергія.

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Середня швидкість авто становила 45 км/год

У балоні Eco-Runner XIII зберігається кілограм зрідженого водню. Цього вистачило, щоб протягом 71,5 годин долати кола на автодромі із середньою швидкістю 45 км/год. Протягом цього часу за кермо електрокара сіли 11 різних водіїв. За цей час було витрачено 950 г водню, тобто повного бака вистачило б більше, ніж на 2500 км.

Досягнення Eco-Runner XIII зафіксували представники Книги рекордів Гіннесса. Він став найбільш "далекобійним" водневим електрокаром.

Раніше Фокус повідомляв, що в Книгу рекордів Гіннесса потрапив і новий електромобіль Iveco.

Також ми писали, що в китайському електрокарі під час руху випала батарея.