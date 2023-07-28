43 года считался утерянным: в США нашли уникальный фургон Volkswagen (фото)
Фургон принадлежит американскому коллекционеру, который восстановил автомобиль до исходного состояния. Внутри Volkswagen Type 2 Schulwagen находятся ящики с инструментами и двигатель.
В американском штате Огайо нашли уникальный фургон Volkswagen Type 2 Schulwagen 1955 года выпуска. Автомобиль стоял в сарае 43 года. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.
Этот Volkswagen Type 2 Schulwagen был мобильным пунктом обслуживания. Благодаря этому фургону персонал Volkswagen в США обучался обслуживать автомобили клиентов.
Volkswagen Type 2 Schulwagen принадлежит коллекционеру Линду Бьорнсену. Этот автомобиль считается единственным сохранившимся из 14 экземпляров.
Коллекционер купил фургон несколько лет назад. До этого он стоял в сарае 43 года и не использовался.
Бьорнсен восстановил Volkswagen Type 2 Schulwagen и теперь фургон выглядит как новый автомобиль. Реставрация заняла пять лет и включала снятие 10 слоев краски.
Внутри Volkswagen Type 2 Schulwagen находятся ящики с инструментами и двигатель, который использовался для изучения. Автомобиль был главной звездой на Международном дне автобусов Volkswagen в июне 2023 года.
Владелец фургона заявил, что не собирается продавать эксклюзивный автомобиль. Он хочет сохранить фургон в своей коллекции.
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