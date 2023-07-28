43 года считался утерянным: в США нашли уникальный фургон Volkswagen (фото)

Фургон принадлежит американскому коллекционеру, который восстановил автомобиль до исходного состояния. Внутри Volkswagen Type 2 Schulwagen находятся ящики с инструментами и двигатель.

В американском штате Огайо нашли уникальный фургон Volkswagen Type 2 Schulwagen 1955 года выпуска. Автомобиль стоял в сарае 43 года. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Этот Volkswagen Type 2 Schulwagen был мобильным пунктом обслуживания. Благодаря этому фургону персонал Volkswagen в США обучался обслуживать автомобили клиентов.

Volkswagen Type 2 Schulwagen принадлежит коллекционеру Линду Бьорнсену. Этот автомобиль считается единственным сохранившимся из 14 экземпляров.

Этот Volkswagen Type 2 Schulwagen является единственным уцелевшим экземпляром Фото: Volkswagen

Коллекционер купил фургон несколько лет назад. До этого он стоял в сарае 43 года и не использовался.

Уникальный фургон был не в лучшем состоянии до реставрации Фото: Volkswagen

Бьорнсен восстановил Volkswagen Type 2 Schulwagen и теперь фургон выглядит как новый автомобиль. Реставрация заняла пять лет и включала снятие 10 слоев краски.

Внутри Volkswagen Type 2 Schulwagen находятся ящики с инструментами и двигатель, который использовался для изучения. Автомобиль был главной звездой на Международном дне автобусов Volkswagen в июне 2023 года.

В салоне фургона есть двигатель Фото: Volkswagen

Владелец фургона заявил, что не собирается продавать эксклюзивный автомобиль. Он хочет сохранить фургон в своей коллекции.

Ранее Фокус рассказал, что американский блогер нашел в лесу заброшенный фургон Volkswagen Transporter 1960 года выпуска.