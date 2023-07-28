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Необычный аукцион: уникальный Mercedes Майкла Джордана продадут за $23 (видео)

Владислав Григорьев
Фото: Bring a Trailer | Этот Mercedes-Benz S600 Lorinser был изготовлен с учетом всех пожеланий Майкла Джордана

Роскошное купе оценили в 120 000 долларов, но случайный счастливчик сможет выиграть автомобиль всего за 23 доллара. Авто оснащено 394-сильным двигателем и имеет богатое оснащение.

В США на продажу выставили уникальное купе Mercedes-Benz S600 Lorinser 1996 года выпуска. Автомобиль принадлежал знаменитому баскетболисту Майклу Джоржану. Об этом рассказали на сайте BenzInsider.

Платформа Whatnot выставили на продажу этот Mercedes-Benz S600 Lorinser всего за 23 доллара. Интересно то, что оценочная стоимость авто составляет 120 000 долларов.

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Майкл Джордан владел этим автомобилем до 2003 года. Позже он был продан на аукционе за 202 200 долларов.

В рамках Национальной конвенции коллекционеров спортивных товаров будет продано еще несколько памятных предметов. Все они уйдут с молотка за 23 доллара.

Организаторы аукциона выберут победителя случайным образом. Ему нужно будет заплатить установленную цену, чтобы получить свой приз.

Купе Mercedes-Benz S600 Lorinser окрашено в темно-синий цвет, а внешний вид дополняет хромированная отделка. На автомобиль установлены 20-дюймовые колесные диски Lorinser.

На авто установлены 20-дюймовые колесные диски
Фото: Bring a Trailer

Интерьер выполнен из серой кожи и дополнен отделкой из дерева. Автомобиль обладает богатым оснащением, даже по современным меркам.

В интерьере присутствует отделка из дерева
Фото: Bring a Trailer

Под капотом расположен 6,0-литровый двигатель V12 мощностью 394 л.с. и 570 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль обладает отличным состоянием. Его пробег составляет около 252 000 км.

Ранее Фокус сообщал, что в США на аукцион выставлен раритетный Jaguar XKSS 1957 года.