Без окон, без дверей: рассекречен самый оригинальный электромобиль Fiat (фото)

Электромобиль Fiat 500 доработали в ателье Carrozeria Castagna. Хэтчбеку срезали крышу и убрали все двери.

Электромобиль Fiat 500 получит нестандартную версию в кузове кабриолет. Его выставили на террасе одного из отелей на итальянском озере Комо, сообщает сайт Motor.es.

Оригинальный тюнинг Fiat 500 выполнили в миланском ателье Carrozeria Castagna. Хэтчбэку срезали крышу и убрали все три двери. Получился необычный гибрид кабриолета и пикапа, ведь багажник превратился в открытый кузов.

Салон отделан дорогой кожей Фото: Motor.es

Электрокару Fiat 500 добавили роскоши. Его пороги обшиты дорогим лакированным деревом, а салон отделали дорогой двухцветной кожей и клетчатой тканью.

Характеристики кабриолета пока не известны. Стандартный электромобиль Fiat 500 предлагают в версиях мощностью 95 и 117 л. с. На выбор предложены батареи на 24 и 42 кВт∙ч: запас хода составляет 185 и 320 км, соответственно.

Примечательно, что подобный тюнинг Fiat 500 делают не впервые. Пляжные кабриолеты Fiat 500 Jolly выпускали еще с 50-х годов. В Carrozeria Castagna таким образом переделали и модель прошлого поколения, причем она стоила около 100 000 евро.

Ранее Фокус сообщал, что Fiat также возродил знаменитую модель прошлого в формате миниатюрного электрокара.

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